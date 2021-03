Kobiecy akt wymyślony na nowo, czyli "Naga prawda" według Helmuta Newtona

Materiał przeznaczony jest dla widzów powyżej 16 roku życia.

"Naga prawda" według Helmuta Newtona, to kobiecy akt wymyślony na nowo i rewolucja w świecie fotografii mody, dzięki której zdjęcia stały się dziełami sztuki. Newton wyprzedzał swoje czasy, zawsze był o krok przed innymi oraz lubił kontrowersje. Jednych oburzał, innych inspirował, a jego zdjęcia zawsze wywoływały dyskusje. W tym odcinku programu "ArtKompas" zabierzemy was do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu na wystawę poświęconą temu wybitnemu niemieckiemu fotografowi. Gościem Moniki Krajewskiej będzie kurator wystawy Marek Żydowicz.