To historia, w której człowiek rozpływa się w powietrzu i nie ma po nim nic. Fabian Zydor prawie sześć lat temu wyszedł z imprezy znajomych. Miał do przejścia osiemset metrów, ale do domu nie doszedł. Nie wiadomo, co się wydarzyło po drodze. Czy padł ofiarą jakiegoś wypadku? A może ktoś zabił z premedytacją szesnastolatka ze wsi Tarnowa w powiecie wrzesińskim i ukrył zwłoki? Reportaż Dariusza Łapińskiego.