Gdzie jest Sylwia? Tajemnica 325 metrów

Ulica Wolności w Zabrzu to jedna z najdłuższych ulic w Polsce. Jednak jej zaledwie 325-metrowy odcinek kryje jedną z największych tajemnic dla śledczych. Zagadkowe zniknięcie Sylwii Iszczyłowicz. 26 listopada 1999 roku dziewięciolatka wychodzi z domu na spotkanie oazowe. Nigdy tam nie dociera. Ostatni raz widziana jest przez znajomą bibliotekarkę, niemal naprzeciw swojego miejsca zamieszkania. Do domu jednak nigdy nie dociera. W poszukiwania dziecka zaangażowane jest całe województwo. Dziecko przepadło bez śladu. Na nic kordony policji, jasnowidze i wyznaczona nagroda. Od 2019 roku sprawę bada Archiwum X śląskiej policji. Co ustalili po 22 latach od zaginięcia? Reportaż Małgorzaty Marczok.