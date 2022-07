"Pożary mogą okazać się normalnością, a nie wyjątkiem"

Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna w związku z falą upałów w Europie ostrzega, że będzie tylko gorzej. W kolejnych miejscach temperatury sięgają 40 stopni Celsjusza, a także wzrasta liczba pożarów. Upały dokuczają także nocami, przez co trudniej jest walczyć z ogniem. Wysoka temperatura wpływa również na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. W "Alarmie dla Ziemi" również o sytuacji w Wielkiej Brytanii. Kraj przyzwyczajony do umiarkowanego i deszczowego klimatu został raptownie przeniesiony w rejony zwrotnikowe. Nie wytrzymują nie tylko ludzie, ale i drogi, czy linie kolejowe, których nie budowano z myślą o działaniu w czterdziestostopniowych upałach. Następnie o energetycznych dylematach zimą – chłodniej, czyli oszczędniej? Jak mówi dr Joanna Maćkowiak-Pandera (prezeska zarządu Forum Energii) sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest bardzo poważna, ponieważ grozi nam całkowite odcięcie dostaw gazu do Unii Europejskiej ze strony Rosji. Wydanie prowadził Jan Niedziałek.