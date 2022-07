Największa susza od 70 lat. Straty szacowane na miliardy euro

Susza, brak wody i upał – to przepis na katastrofę dla rolników. Za trzy tygodnie żniwa, a nic nie rośnie. Wielu rolników nawet nie odpali w takiej sytuacji kombajnów. W województwie lubelskim jest tak źle, że rolnicy piszą do rządu apel o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Nawet chwilowe opady już tej sytuacji nie poprawią. Z podobnym problemem mierzą się mieszkańcy kilku gmin na Podkarpaciu. Mieszkańcy mają ograniczony dostęp do wody. Wszystko przez brak deszczu. Z takim scenariuszem, nawet brakiem wody pitnej w przyszłości musimy liczyć się wszyscy, ponieważ Polska wysycha na potęgę. W "Alarmie dla Ziemi" również o upałach we Włoszech, gdzie jest największa susza od 70 lat. Wysychają całe rzeki i jeziora, a rolnicy w Dolinie Padu skarżą się na brak wody do podlewania upraw. Straty spowodowane suszą szacowane tam są już na miliardy euro. Wydanie prowadził Cezary Królak.