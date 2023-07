"Wypadek nie zdarza się nam" - odc. 4

Jesteśmy czerwoną plamą na mapie Unii Europejskiej. W rozmowie z psychologiem transportu Ewą Odachowską szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego to akurat na polskich drogach codziennie ginie kilka osób. Co sprawia, że przekraczanie prędkości może uzależniać i czemu zawsze wierzymy w to, że wypadek nam się nie zdarzy.

W 2022 roku na drogach publicznych w Polsce, strefach zamieszkania i strefach ruchu, odnotowano 21 332 wypadki drogowe. To o 1494 mniej niż w 2021 roku. W wypadkach śmierć poniosło 1896 osób, czyli o 349 osób mniej niż przed rokiem. Ranne zostały z kolei 24 743 osoby.