Sytuacja kobiet w Unii Europejskiej, współpraca państw unijnych w sprawie koordynacji działań w walce z koronawirusem, brak decyzji zatwierdzającej budżet UE po czterech turach rozmów, pierwszy miliard euro unijnej pożyczki, który już trafił do Polski, najnowszy indeks równości płci w poszczególnych państwach, a także unijny plan walki z rakiem – to niektóre tematy w tym wydaniu programu "7 dni Unia".

Dziennikarz TVN24 BiS Maciej Sokołowski rozmawiał również z europosłankami między innymi na temat sytuacji kobiet w Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - W Parlamencie działamy w tej sprawie ponadpartyjnie, europosłowie są naprawdę zaszokowani. To, co dzieje się w tej chwili w Polsce, dotyka wszystkich kobiet w Europie. Parlament na pewno przygotuje rezolucję w tej sprawie – mówiła szefowa komisji do spraw kobiet w Parlamencie Europejskim Evelyn Regner.