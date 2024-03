Koźmiński o drodze Polski do NATO: nie wiedzieliśmy, że to będzie maraton siedmioletni

Jerzy Koźmiński nazywany jest często "ojcem chrzestnym wejścia Polski do NATO". Kierował ambasadą RP w Waszyngtonie od 1994 do 2000 roku. W tym czasie w Warszawie zmieniło się czterech premierów i czterech ministrów spraw zagranicznych, ale Koźmiński niezmiennie spinał wysiłki polskiej dyplomacji na odcinku amerykańskim. To jego działania w dużej mierze przesądziły o sukcesie Polski w kluczowym głosowaniu w Senacie USA w 1998 r. i doprowadziły do podpisania dokumentów akcesyjnych przez prof. Bronisława Geremka 12 marca 1999 r. - od tej chwili Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO.