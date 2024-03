Czego bał się Bill Clinton? Czy wyborcze zwycięstwa SLD w 1993 i Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 rzeczywiście mogły zagrozić negocjacjom ws. wejścia Polski do NATO? Co amerykański wywiad wiedział o Aferze Olina? I kiedy w Białym Domu zapadła decyzja, która ostatecznie otworzyła przed nami drzwi do Sojuszu Północnoatlantyckiego?