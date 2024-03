Jak Lech Wałęsa przekonał Borysa Jelcyna, żeby zgodził się na wejście Polski do NATO? Co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami podczas spotkania w Helenowie w sierpniu 1993 roku? Czy rzeczywiście polski prezydent upił znanego z zamiłowania do alkoholu Jelcyna? I jakie konsekwencje decyzja gospodarza Kremla - z którą kategorycznie nie zgadzali się szefowie resortów siłowych oraz KGB - wywołała w Rosji?