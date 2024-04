81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

13:10

Torebka miała ocalić babcię Delę

To, co my możemy podarować osobom, które były częścią tamtego świata, to przede wszystkim naszą pamięć. Agata Tuszyńska, autorka książki "Czarna torebka" w rozmowie z Adrianną Otrębą opowiedziała o historii swojej rodziny. Gdy miała osiemnaście lat, dowiedziała się, że jej mama jest Żydówką i jako mała dziewczynka ze swoją mamą Delą Goldstein wraz z rodziną Łęczycką, Goldsteinów i Przedborskich była w warszawskim getcie przez blisko piętnaście miesięcy. Od chwili poznania tej historii tamten świat zaczął w Tuszyńskiej żyć. Dla Tuszyńskiej torebka należąca do jej babci Deli Goldstein stała się symbolem pamięci, przeszłości, tożsamości i ratunku od zagłady. Zawierała między innymi obrazek Jezusa, metrykę chrztu, kalendarzyk terminowy na rok 1941 z notatkami zapisanymi różnymi kolorami, ale też i przepisy na polskie dania, listy, znaczki z Hitlerem, czy kartkę z tekstem polskiej piosenki.