80. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

08:25

Edelman: obojętność jest najgorsza, bo naznacza wszystkich

80. rocznica jest jak każda inna, a dla mnie, to jest jak każdy inny dzień - mówi Aleksander Edelman o powstaniu w getcie warszawskim. Zdaniem syna Marka Edelmana, jednego z przywódców zbrojnego zrywu społeczności żydowskiej, "ludzie są przesiąknięci" tamtymi wydarzeniami. - Szczególnie ci, którzy mieszkają tu, w Polsce, bo ten dramat stał się w Polsce. Oczywiście Polacy tego nie wybrali, ale tak się stało - mówi w rozmowie z Agatą Adamek. Przyznał, że w jego rodzinnym domu nie mówiło się o powstaniu. - Pokolenie, które wyszło z wojny nie opowiadało. Mordercy też nie opowiadali. Ci, którzy pomagali Żydom też nie opowiadali. Ci, którzy donieśli też nie opowiadali. To mnie nie dziwi. Co by nie było, to wszyscy to mają w sobie. Tego się człowiek dowiaduje przez powietrze. Nie trzeba o tym opowiadać - stwierdził Edelman.