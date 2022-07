Dzień Hitlera w Pile, marszałka Piłsudskiego wizyta na Maderze i drobne nieporozumienia z osobami płci przeciwnej

Całe Prusy pod bagnetami Reischwehry! – krzyczał na pierwszej stronie "Dziennik Białostocki" w lipcu 1932 roku. Polityczna rozgrywka między Adolfem Hitlerem a premierem Franzem von Papenem, który próbował nie dopuścić do przejęcia przez nazistów władzy w Niemczech (dość nieudolnie, jak dziś już wiemy), rozpalała wyobraźnię czytelników przedwojennej prasy, również w Polsce. Ale że wakacje rządzą się swoimi prawami, w gazetach dominowały jednak tematy lżejsze. I tak ze szczegółami opisywano kilkumiesięczny urlop Józefa Piłsudskiego na Maderze, gdzie marszałek wybrał się ratować nadwątlone zdrowie i został powitany jak celebryta. Z kolei w dziale "Co wróżą gwiazdy na 22 lipca" redakcja podpowiadała, że wieczór tego dnia "nieźle się przedstawia i nadaje się więcej do ekspansji życiowej i towarzyskiej. Koło godziny 18 może się jednak zaznaczyć gorszy nastrój w związku z drobnymi nieporozumieniami z osobami płci odmiennej, rozczarowania lub kaprysy. Po godzinie 21 natomiast może się dać odczuć pewna poprawa, na rzecz większej ekspansji towarzyskiej i chęci nowych poczynań, zwłaszcza obliczonych na dłuższą metę".