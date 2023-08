"Front przebiega wzdłuż ulicy". "Niesłychanie łajdackie" metody Niemców

Powstanie wybucha 1 sierpnia 1944 roku, na terenie całej Warszawy wywiązują się walki, Niemcy są zaskoczeni oporem i zaciętością Polaków – tak konspiracyjna prasa powstańcza pisała o pierwszych dniach zrywu. Wychodzące w tajnych drukarniach, ale wreszcie kolportowane jawnie, gazety błyskawicznie przejęły bardzo ważne funkcje społeczne – zagrzewały żołnierzy do działania, organizowały cywilów do pomocy, pomagały w poszukiwaniach rozłączonych rodzin i co bardzo ważne, dawały nadzieję, że uda się odbić Warszawę z rąk Niemców.