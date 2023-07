Czym żył świat latem niemal wiek temu? Ano tym samym, co i dziś, czyli wakacjami, urlopami i plażowymi kreacjami. Mariusz Nowik zagląda do jednego z najpopularniejszych przedwojennych dwutygodników dla kobiet. Co "Moja Przyjaciółka" radziła swoim czytelniczkom?