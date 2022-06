Bohaterski żołnierz, który okazał się żołnierką, i prorosyjski poseł Kramarz w areszcie

Czym żyli Polacy 107 lat temu? Przede wszystkim Wielką Wojną, a zwłaszcza porażkami Rosjan na froncie wschodnim. Ale nawet najbardziej dramatyczne ówczesne doniesienia z pól bitewnych przyćmiewa historia bohaterskiej 16-letniej dziewczyny, opisana przez "Dziennik Narodowy" w numerze z 8 czerwca 1915 roku. Otóż nastolatka ta zaciągnęła się do Legionów, podając się za chłopaka i jako szeregowy Władysław Wiśniewski walczyła na pierwszej linii frontu przez pół roku. Jej tajemnica wyszła na jaw dopiero, kiedy została ranna i trafiła do szpitala. Rosjanom szło źle zresztą nie tylko na wojnie, o czym świadczyły doniesienia z giełdy papierów wartościowych w Paryżu. Carowi Mikołajowi próbował pomóc Karel Kramarz, poseł zasiadający w parlamencie austro-węgierskim, ale propozycja, jaką mu złożył, wpędziła go w potężne tarapaty...