Miłość ci wszystko wybaczy – śpiewała Hanka Ordonówna w nieśmiertelnym przeboju przed wojną. W tamtej, dawnej Polsce nie znano oczywiście tak popularnych dziś walentynek, ale nikt nie miał wątpliwości, że świat bez miłości nie może istnieć. W roku 1929 ukazała się broszurka pod tytułem "Czy nagość jest grzechem i co to jest całus?" zawierająca interesujące wyniki ankiety prasowej. Pozwala nam zajrzeć w przeszłość i dowiedzieć się, co o nagości, całusach – i w zasadzie o wstydzie – myśleli ówcześni Polacy. A zdania były dość podzielone...