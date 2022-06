Bezczelne zachowanie sowieckiego dygnitarza, operacja Paderewskiego i cudowne właściwości mydła… do zębów

Choroba nie wybiera… na szczęście wielki przedwojenny pianista z operacji wyrostka wyszedł cało, co w 1929 roku wcale nie było takie oczywiste. Nie wiemy, czy wracający do zdrowia Paderewski czytał w szpitalnym łóżku "Pismo Codzienne ABC". Jeśli tak – mógł się z niego dowiedzieć, że komisarz komunistycznej republiki ukraińskiej podburzał mieszkańców Lwowa przeciwko Polsce, Józef Piłsudski w niewybrednych słowach krytykował ówczesnego marszałka Sejmu, a w 1928 roku w wypadkach kolejowych zginęło 24 podróżnych i 233 osoby postronne (gazeta określa ich jako "ofiary własnej nieostrożności"), co i tak było niewielką liczbą, w porównaniu z "innemi krajami". Przede wszystkim jednak mógł natrafić na reklamę mydełka do zębów ODOL, które – jak zachwalał producent – "posiada przyjemny smak i jest bardzo oszczędne w użyciu".