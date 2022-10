Pogrom bandytów walutowych w Warszawie, walka z węglową spekulacją i faszyści Mussoliniego w rządzie

Równo sto lat temu, w październiku 1922 roku - podobnie jak dziś - Polska żyła drożyzną, rosnącymi cenami węgla i pikującym kursem polskiej waluty. Co ciekawe, nie złotego, bo jeszcze go nie było w obiegu, a tzw. marki polskiej. Tymczasem świat z niepokojem spoglądał w kierunku Włoch, gdzie do władzy dochodził właśnie nieznany bliżej nad Wisłą awanturnik Benito Mussolini i jego ruch faszystowski.