Zabójcze komary i podstępni Koreańczycy. Jak propaganda robi Rosjanom wodę z mózgów

Karmieni codzienną dawką nienawiści oraz strachu Rosjanie mają uwierzyć, i chyba niestety w większości wierzą, że atak na Ukrainę to w zasadzie obrona przed Zachodem, a porażka na polach Donbasu będzie oznaczać polskie, amerykańskie i niemieckie czołgi na przedpolach Moskwy. Co serwuje własnym obywatelom Kreml? Jak zmieniał się obraz wojny od jej początku do dziś? Jak propaganda działa na zewnątrz? O tym w "Podcaście o zagranicy" z Michałem Istelem z redakcji Konkretu24.