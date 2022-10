Trudny przypadek Izraela. "Wiele rzeczy jest głęboko nieoczywistych"

Nie mają konstytucji, scena polityczna tylko z grubsza przypomina europejską, a partii politycznych w parlamencie jest niemal tyle, co opinii. Może dlatego w ciągu czterech lat Izraelczycy idą piąty raz do wyborów i to z nikłą nadzieją, że zaraz nie pójdą po raz szósty. A może są inne powody? O niezwykle żywej aż do przesady izraelskiej scenie politycznej w "Podcaście o zagranicy" z Markiem Matusiakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawiał Maciej Tomaszewski.