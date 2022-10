Praworządność, suwerenność, teorie spiskowe. Kraj podzielony, wszystkie chwyty dozwolone

Z jednej strony prawicowy populista nieprzebierający w słowach, z drugiej były lewicowy prezydent z niewyjaśnioną do końca historią korupcyjną i odsiadką za kratkami na koncie. Zestaw cech i zachowań obu kandydatów nie jest jednak tak daleki od zachodnich wzorców, jak może wielu by chciało. Kim są ludzie, którzy ścierają się o przyszłość Brazylii? Jak to się stało, że społeczeństwo jest tak podzielone? Dokąd zmierza Brazylia? O tym w "Podcaście o zagranicy" z Janiną Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis.