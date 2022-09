Czy sankcje działają? "Boli mniej, niż się spodziewaliśmy"

Po ponad pół roku od agresji na Ukrainę widać, że sankcje nałożone na Rosję nie przyniosły piorunującego efektu. Jej gospodarka ma się lepiej, niż zakładano, co nie znaczy, że dobrze. Miliardy dolarów za rosyjski gaz i ropę nadal zasilają skarbiec Kremla i co gorsza sankcje mają też wpływ na nasze, zachodnie portfele. Czy to oznacza, że nie działają? Są za słabe? A może nie są magicznym zaklęciem zamieniającym potwory w kamień w mgnieniu oka? O tym w "Podcaście o zagranicy" Jan Strzelecki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, państwowego think tanku ekonomicznego.