UFO wychodzi z szafy. "Tu nie chodzi o zielone ludziki"

Kiedy słyszymy UFO, zapewne myślimy o zielonych ludzikach z dalekich galaktyk. Z pewnością nie myślimy o tym, jako temacie poważnym. Tymczasem niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, ostatnio nazywanymi niezidentyfikowanymi zjawiskami powietrznymi, zajmują nie tylko poważne media, ale i politycy oraz specjaliści do spraw bezpieczeństwa. Bo UFO to nie goście z kosmosu. Przynajmniej niekoniecznie. Dlaczego UFO to poważna sprawa i wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa? Temat, którym zajmuje się amerykański Kongres? O tym w rozmowie z Piotrem Potejką z Uniwersytetu Warszawskiego.