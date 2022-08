Chce być premierem. Krytycy ostrzegają przed "drugimi Węgrami"

W czasach, gdy stabilność i bezpieczeństwo odmieniane są we wszystkich przypadkach, tym częściej im tych dwóch rzeczy brakuje. Włosi postanowili zafundować sobie upadek rządu i przedterminowe wybory. Mogą one przynieść władzę ugrupowaniom prawicy, z których jedno zasługuje na szczególną uwagę i to nie tylko dlatego, że jej przywódczyni może zostać pierwszą w historii Włoch kobietą na stanowisku szefa rządu. Dlaczego teraz, co dalej i kim jest Giorgia Meloni? O tym z Małgorzatą Lorencką z Uniwersytetu Śląskiego w "Podcaście o zagranicy" rozmawia Maciej Tomaszewski.