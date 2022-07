O Afryce Zachód przypomina sobie głównie przy okazji kolejnych nieszczęść dotykających ten kontynent. Kilka lat temu spore zaskoczenie wzbudziło pojawienie się tam Chińczyków. Teraz wielu zdziwiło się obecnością Rosjan. Czy to zaskoczenie jest uzasadnione? Co w Afryce robią Rosjanie? Co może z tym począć Zachód? O tym z Aleksandrem Olechem z Instytytu Nowej Europy rozmawiał Maciej Tomaszewski.