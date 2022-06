Nie dali się wtrącić do kategorii mały, więc nieistotny. Mały, więc cichy. Mały, więc dla własnego bezpieczeństwa i wygody nie będzie mówił dużym, co myśli. Mały, więc nie będzie miał swojego zdania. Bo Estonia swoje zdanie ma i się go nie boi. O niewielkim narodzie z donośnym głosem z Bartoszem Chmielewskim z Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawia Maciej Tomaszewski.