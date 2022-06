Jest i miała być legalna na zawsze. Może nie być

Dla wielu Amerykanek i Amerykanów historia ich kraju dzieli się na tę przed 1973 rokiem i tę po. Na tę przed wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie aborcji i na tę po decyzji, która zapisała się w tożsamości Stanów Zjednoczonych jako Roe vs Wade. Przez dziesięciolecia zwolennicy dostępności aborcji uznawali wyrok za niekwestionowane i ostateczne zwycięstwo wolności. Dla przeciwników był czymś, co należy zmienić czy obalić w imię ochrony życia od poczęcia. Ci drudzy być może niedługo osiągną swój cel. O tym, jak wygląda prawo dotyczące aborcji w USA i co się może w tej kwestii zmienić w rozmowie z profesor Sylwią Kuźmą-Markowską z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.