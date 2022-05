Ostatnia? Wspólnota 2,5 miliarda ludzi może bez niej nie przetrwać

Jest ich 54. 34 z nich to republiki. Co więcej, pięć to monarchie, w których panują inni władcy. A mimo to wszystkie te kraje, w których w sumie mieszka 2,5 miliarda ludzi, uznają za stosowne być członkami organizacji, na której czele stoi brytyjska monarchini. Czy Commonwealth przetrwa królową Elżbietę II, która na tronie zasiadła jeszcze w czasach, gdy większość z jego członków nie była nawet niepodległymi państwami? O tym w podcaście z zagranicy porozmawiał dziennikarz TVN24 Maciej Tomaszewki z Andrzejem Polusem z Uniwersytetu Wrocławskiego.