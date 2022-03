Kurczowo trzymają się Rosji Putina. Dlaczego?

Za sąsiadów mają państwa należące do Unii Europejskiej i NATO, sami deklarują dążenia do integracji europejskiej. A mimo to tęsknią za słowiańskim Wielkim Bratem. Nic nie unaoczniło tego bardziej niż rosyjska agresja na Ukrainę i reakcja na nią Belgradu, tego oficjalnego i nieoficjalnego. Dlaczego Serbia trzyma się Rosji? Co z tego ma? I czy sąsiedniej Bośni i Hercegowinie, za sprawą tamtejszych Serbów, ponownie grozi etniczny konflikt? O tym wszystkim w "Podcaście o zagranicy" w rozmowie z Martą Szpalą z Ośrodka Studiów Wschodnich.