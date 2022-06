Dr Sandra Frydrysiak. "Czym jest sojusznictwo?"

Skrót LGBTQ+ obejmuje w swoim spektrum sojuszniczki, sojuszników i osoby sojusznicze. Są to wszyscy ci, którzy aktywnie wspierają, solidaryzują się ze społecznością osób nieheteroseksualnych, transpłciowych, niebinarnych i queerowych. Mogą to być zarówno osoby nieheteroseksualne, jak i osoby heteroseksualne. Głos tych drugich jest szczególnie ważny. Dlaczego? Wyjaśnia to kulturoznawczyni i socjolożka doktorka Sandra Frydrysiak z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.