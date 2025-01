Polska prezydencja od kuchni

Polska rozpoczęła półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Beata Płomecka i Maciej Sokołowski postanowili zajrzeć do kuchni. Ile będzie kosztować prezydencja, czy polscy ministrowie dobrze się do niej przygotowali i czy w ogóle prezydencja ma znaczenie? Na te pytania opowiada w najnowszym odcinku podcastu "Szczyt Europy" wiceministra do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W tym odcinku także o owocu-symbolu przewodnictwa i o tym, czego kucharz polskiej prezydencji nie zaserwuje europejskim przywódcom.