Od miesięcy przetrzymywane w więzieniu rozpoczęły głodówkę

16.12 | Organizacja pozarządowa broniąca praw człowieka Amnesty International (AI) poinformowała w opublikowanym w poniedziałek raporcie, że od połowy listopada w antyrządowych protestach w Iranie zginęły 304 osoby. Jak wskazuje Reuters, ostatnie zamieszki są najkrwawszymi od czasu rewolucji islamskiej w Iranie, która w 1979 roku wyniosła szyickich duchownych do władzy.

23.12 | Protesty w Iranie rozpoczęły się po ogłoszeniu przez rząd podwyżki ceny paliwa o 50 procent. Gdy demonstracje zamieniły się w zamieszki, władze zablokowały dostęp do internetu, uniemożliwiając mieszkańcom kraju udostępnianie informacji i filmików wideo z protestów, a także ograniczając światu zewnętrznemu poznanie skali wystąpień i przemocy.

23.12 | Szef irańskiej agencji atomowej Ali Akbar Salehi poinformował poniedziałek w telewizji państwowej, że Iran uruchomił wtórny obwód reaktora atomowego w miejscowości Arak. To kolejny krok w kierunku ograniczenia zobowiązań Iranu, wynikających z umowy nuklearnej z 2015 roku.

27.12 | Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w piątek ambasadora Iranu, by oficjalnie zażądać uwolnienia przez Teheran przetrzymywanych w irańskim więzieniu francuskich badaczy: antropolożki Fariby Adelkhah i socjologa Rolanda Marchala - poinformował resort.

Demonstracje we Francji w związku z sytuacją w Iranie

Demonstracje we Francji w związku z sytuacją w Iranie

Foto: Georges Seguin (Okki) CC BY SA Wikipedia/PAP/EPA/DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE HANDOUT | Video: Reuters

Fariba Adelkhah Kylie Moore-Gilbert rozpoczęły głodówkę. Na nagraniu protesty irańskich emigrantów w Paryżu