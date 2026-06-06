Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Żmija lewantyńska ukąsiła 16-latka w Małopolsce, surowica musiała zostać sprowadzona z Niemiec

|
Żmija lewantyńska
Nielegalnie hodowana żmija lewantyńska ukąsiła 16-latka w Małopolsce
Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Żmija lewantyńska to gatunek, który nie występuje u nas. Najłatwiej ją można spotkać na Cyprze i w Turcji. Trzymana w domu w Nowym Targu taka żmija w piątek ukąsiła 16-latka. Specjalny zespół musiał pojechać po surowicę aż do Monachium.

To nie powinno było się wydarzyć, bo żmija lewantyńska nie jest spotykana w Polsce, a tym bardziej nie powinna być w domu pod opieką 16-letniego chłopca. 

Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przekazała, że dziecko ukąszone przez żmiję lewantyńską zostało przyjęte na oddział intensywnej terapii.

Żmija lewantyńska
Żmija lewantyńska
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Hodowanie tego gatunku w Polsce jest nielegalne. Żmija lewantyńska występuje na przykład na Cyprze, ale też na Bliskim Wschodzie albo w północnej Afryce. Ma długie zęby jadowe, a jad silniejszy od jadu żmii zygzakowatej. Ukąszenie może prowadzić do martwicy tkanek lub śmierci. 

- To tak jakbyśmy sobie na półce ustawili rząd granatów odbezpieczonych. (...) Nieszczęście się zdarza zazwyczaj przez drobnostkę - skomentował Witold Plucik, hodowca węży.

Na jad żmii nie ma w Polsce odtrutki. Lekarze, ratując życie dziecka, sprowadzili ją z zagranicy. - Specjalny zespół został wysłany po ten środek aż do Niemiec - poinformował asp. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Unikają kontaktu z człowiekiem. Jak się zachować, gdy spotkamy żmiję?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Unikają kontaktu z człowiekiem. Jak się zachować, gdy spotkamy żmiję?

METEO

Dwie żmije lewantyńskie i inne węże w domu 16-latka

Żmija ukąsiła chłopca, gdy podawał jej wodę. - W wypadku zwierzęcia jadowitego to nie jest kwestia kilku pomyłek, tylko wystarczy jedna pomyłka, żeby sytuacja skończyła się tragicznie - podkreślił Przemysław Łuczak, lekarz weterynarii, prezes Fundacji Help4Herps, zajmującej się pomocą gadom.

W domu chłopca znaleziono dwie żmije lewantyńskie i inne węże. - Musimy ustalić, na jakiej zasadzie te zwierzęta znajdowały się w tym domu, czy te zwierzęta były hodowane legalnie, a najprawdopodobniej nie - powiedział asp. Bartosz Izdebski.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że silnie jadowity gad mógł zostać przeszmuglowany do Polski z Czech, gdzie przepisy są bardziej liberalne. - Nowi adepci, którzy chcą hodować coś jadowitego, po prostu kupują to za granicą i przetrzymują to nielegalnie - stwierdził Witold Plucik.

Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. - Być może jest to jakaś większa grupa, która się zajmuje tym handlem. Takie niebezpieczne gady znikąd się nie biorą - ocenił asp. Bartosz Izdebski.

Surowica dotarła do szpitala. Lekarze podali ją dziecku i mają nadzieję, że organizm dzięki temu się obroni. 

OGLĄDAJ: Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Fakty TVN, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
38 min
superwizjer polacy w ukrainie
Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety
Superwizjer
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
27 min
cherson przedlacki reportaż
"Chersoń. Życie na celowniku", Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż
Superwizjer
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowiePolicjawojewództwo małopolskieMałopolskazwierzęta
Renata Kijowska
Renata Kijowska
Reporterka "Faktów" TVN w Krakowie
Czytaj także:
Atak ukraińskich dronów na bazę Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie, Rosja, 6 czerwca 2026 roku
Trafili w bazę rosyjskiej Floty Bałtyckiej. Zełenski pisze o "sprawiedliwej odpowiedzi"
Świat
Dziecko wypadło z jedenastego piętra
Pięciolatka wypadła z 11. piętra. Jest zarzut dla matki
Kujawsko-Pomorskie
Wysoka fala uderza w szyby restauracji na Hawajach
Potężna fala uderza w okna restauracji. Nagranie
METEO
Ulewa, ulewy, deszcz
Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie
METEO
Księżna Mette-Marit 17 maja 2026 roku w Asker
Lekarze dają norweskiej księżnej rok życia. "Dramatyczny spadek wydolności płuc"
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Tąpnięcie na giełdach w USA. Komentarz Trumpa
BIZNES
shutterstock_2317798961
Opłata ma objąć więcej osób. Ministerstwo szykuje zmiany
Łukasz Figielski
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Gmina się rozrasta, a wody brakuje. Urzędnicy zakazują podlewania ogródków
Katarzyna Kędra
Maja Chwalińska
"To nie jest żadne rozczarowanie, to jest ogromny sukces Mai"
Polska
Grudziądz. Samochód wjechał w dwie 14-latki na hulajnodze
Dwie 14-latki na hulajnodze. W jedną uderzył kierowca. Dziewczyna walczy o życie
Kujawsko-Pomorskie
Ropa naftowa
Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen
BIZNES
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
METEO
Wypadek z udziałem busa
Bus na boku, 12 osób w szpitalu
WARSZAWA
epa13020585
Chwalińska wicemistrzynią. Uległa dopiero w finale
EUROSPORT
imageTitle
Słowa uznania dla Chwalińskiej od świeżo upieczonej mistrzyni
EUROSPORT
imageTitle
Ogromny skok w rankingu, miliony na konto. Polka wkracza na nowy poziom
EUROSPORT
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Wielka gwiazda Hollywood na finałowym meczu
EUROSPORT
Ciało humbaka Timmy'ego na wybrzeżu duńskiej wyspy Anholt
Humbak Timmy. Ustalenia z sekcji zwłok
METEO
imageTitle
Były pretensje Sabalenki, jest odpowiedź
EUROSPORT
Rozmowa z Mają Chwalińską w "Dzień Dobry TVN" z 2016 roku
Przygoda z tenisem "zaczęła się przypadkowo". Maja Chwalińska 10 lat temu
imageTitle
Szukali noclegu po ludziach. Trudna rzeczywistość przed Rolandem Garrosem
EUROSPORT
1 godz 1 min
pc
Ten film doprowadza Pazurę do łez. "Jak chcę sobie poryczeć, to go włączam"
Monika Olejnik. Otwarcie
imageTitle
Niezwykłe spotkanie przed finałem. Ikony tenisa zachwycone Polką
EUROSPORT
45 min
pc
"Rzeźnie poza kontrolą". Nielegalny ubój halal większym problemem, niż przypuszczano
Superwizjer. Podcast
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
Pijany nastolatek wjechał prosto w blok
Polska
Zatrzymany 42-latek
Dwie osoby zranione nożem. 42-latek w rękach policji
Polska
Larwa muchy śrubowej
"To odkrycie nie powinno wywoływać paniki"
METEO
57-latek został deportowany przez straż graniczną
Wyłowił wielkiego suma, wywiózł go w bagażniku. Został deportowany
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica