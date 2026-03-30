Fakty

Tak zmiana czasu odbija się na zdrowiu. "Uruchamia procesy zapalne"

|
Zmiana czasu odbija się na zdrowiu wielu osób
Zmiana czasu odbija się na zdrowiu wielu osób. Widać po niej większą liczbę zawałów serca
Źródło: Marek Nowicki/Fakty+ TVN
W nocy z soboty na niedzielę nastąpiła zmiana czasu. Spaliśmy krócej. Niestety, naukowcy kładą na stół badania z których wynika, że przestawienie zegarków wiąże się z większą liczbą zawałów czy wypadków w kolejnych dniach. Materiał "Faktów+".

Dla pani Marty Trafidło i jej dziewięcioletniego syna Krystiana, który jest w spektrum autyzmu, noc z soboty na niedzielę była koszmarem. Chcąc przygotować syna na wcześniejszą pobudkę, w związku ze zmianą czasu, trochę wcześniej położyła go spać. Efekt: Krystian obudził się w środku nocy.

- Wysiedzieliśmy po ciemku w tej sypialni do piątej. O piątej już nie wytrzymał i wstaliśmy. No i cały dzień dziecko na rzęsach, bo jest wkurzone, niewyspane. Dzisiaj rano wstajemy do szkoły, a jeździmy na siódmą. Dziecko mi się rozpłakało - opisuje.

Zmiana czasu - "neurologiczne trzęsienie ziemi"

Krystian nie jest wyjątkiem. Dla dzieci w spektrum autyzmu, które muszą żyć w bardzo poukładanym świecie, zmiana czasu to neurologiczne trzęsienie ziemi, mogące powodować stany lękowe.

- W zaleceniach tak miałam od pani psycholog, że muszą zachować stały rytm dnia i pilnować tego rytmu dnia. Jeżeli ja w tym momencie muszę dziecko przestawić i budzić go o godzinę wcześniej, to dziecko z automatu mi się buntuje - mówi Marta Trafidło.

Czarne statystyki zmiany czasu

Z opublikowanych przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda badań wynika, że utrata godziny snu w marcową niedzielę po zmianie czasu wiąże się między innymi z większą liczbą zawałów serca, większą podatnością na tycie i większą liczbą śmiertelnych wypadków drogowych w kolejnych dniach.

Każda komórka w ludzkim ciele posiada wewnętrzny mechanizm czasowy, który odpowiada za rytmy procesów biologicznych. Reagują one na zmiany światła i ciemności w otoczeniu.

- Działamy wbrew swojemu rytmowi biologicznemu. To znaczy, skracając sen o godzinę, ingerujemy w naturalny rytm snu i czuwania, i nasz sen jest niewystarczający. W dodatku też przesuwamy go w nieoptymalnym kierunku - wyjaśnia dr Aleksandra Domagalik-Pittner z Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Warszawie.

Lepiej spać dłużej niż krócej

Optymalny kierunek jest dokładnie odwrotny: mózg człowieka wolałby, aby rytm wydłużał się, a nie skracał. To między innymi dlatego zmiana czasu na letni wprowadza organizm w stan prozapalny, który może pogorszyć pracę serca. Przy niedoborze snu zdolność do tworzenia skrzepów w naczyniach wieńcowych ulega wzmocnieniu. Z kolei podczas snu potencjał krzepnięcia zazwyczaj spada.

- Tutaj chodzi o pewien element stresogenny, który uruchamia procesy zapalne, wielokierunkowe, które mogą działać prokrzepliwie, czyli uruchamiać procesy zakrzepowe, zaburzać pewną równowagę - mówi kardiolog i specjalista chorób wewnętrzych prof. Marcin Grabowski z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Warto w tych dniach szczególnie zadbać o dobrostan swojego organizmu, dostarczając mu pomimo wszystko nie tylko jak najwięcej snu, ale też kalorycznego śniadania i przynajmniej odrobiny aktywności fizycznej.

Źródło: Fakty+

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Marek Nowicki
Marek Nowicki
Reporter medyczny "Faktów" TVN oraz komentator TVN24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica