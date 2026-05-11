Fakty

Ziobry w Polsce nie ma, koledzy z partii mają problem. Sami twierdzą, że z kraju nie uciekną

Zbigniew Ziobro
Ziobry w Polsce nie ma, koledzy z partii mają problem. Sami twierdzą, że z kraju nie uciekną
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN
Prawo i Sprawiedliwość ma coraz większy problem ze Zbigniewem Ziobrą. Politycznie to temat, który coraz trudniej wytłumaczyć. Jednocześnie politycy PiS mówią, że ewentualnych zarzutów się nie boją i z kraju nie chcą uciekać.

Dla polityków PiS-u ucieczka Zbigniewa Ziobry do kolejnego kraju, czego symbolem stało się opublikowane na naszym portalu zdjęcie, to jest problem. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek uważa to za sprawę trzeciorzędną. - Ale uciekł przed kim? - pytał dziennikarzy. Jak mówił, Zbigniew Ziobro dostał się do USA legalnie.

Konieczność tłumaczenia się za byłego ministra sprawiedliwości jest dla polityków PiS trudna, kłopotliwa i po prostu niewygodna. Zbigniew Ziobro najpierw przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się na Węgrzech, a w sobotę wyleciał do USA.

Polska

Koledzy z partii zarzutów się nie boją

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk powiedział, że były lider Suwerennej Polski jest wolnym człowiekiem i nie ma wobec niego nakazu zatrzymania. To nieprawda - wydano za nim list gończy. Co oznacza, że gdyby pojawił się w Polsce, zostałby zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, a tam zostałby przesłuchany i usłyszałby zarzuty. 

- Taki problem, że to nie on ściga przestępców, tylko on jest ścigany jako przestępca. To jest tchórz, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, bo boi się stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości - skomentował Paweł Śliz, poseł Polski 2050.

Do tego Zbigniew Ziobro, kiedyś nazywany szeryfem PiS-u, to polityk, który przez lata kreował się na strażnika prawa i sprawiedliwości. To właśnie ten wizerunek przez ostatnie miesiące został poddany surowej weryfikacji. Ziobrze nie pomogły również wypowiedzi innych polityków PiS-u, którym prokuratura stawia albo chce postawić zarzuty. 

- Na pewno się nie będę starał nigdzie o żaden azyl. Niech mnie tutaj sądzą, jak mają ochotę - powiedział były premier Mateusz Morawiecki. - Nie czuję się winny i nie myślę nigdzie czmychać z mojej ojczyzny - oświadczył były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Posła Ziobry nie ma w pracy

Czmychnął jednak Zbigniew Ziobro. - Z punktu widzenia takiego prostego wyborcy minister sprawiedliwości, który nie ma odwagi przyjechać do swojego kraju, gdzie był najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości, co warto powiedzieć, to śmierdzi z daleka - ocenił były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Politycy PiS-u muszą tłumaczyć się nie tylko z decyzji swojego posła czy z braku jego obecności w pracy. Wróciła też sprawa konkretnych zarzutów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. 

- Ma dwadzieścia kilka zarzutów, bardzo poważnych zarzutów, pospolitych przestępstw, on trafi w końcu przed wymiar sprawiedliwości - ocenił Paweł Śliz. - Nie mam cienia wątpliwości, że z tych dokumentów wyjdzie, że to [śledztwo - red.] jest motywowane czysto politycznie - powiedział poseł PiS Michał Wójcik.

Poseł Zbigniew Ziobro nie pojawił się w Sejmie od ponad pół roku. 

pc

pc
Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Zbigniew Ziobro, Prawo i Sprawiedliwość, Fundusz Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura, USA
Arleta Zalewska
Arleta Zalewska
Reporterka polityczna "Faktów" TVN
