Zaczęło się od dziwnego gestu. "Te produkty nie są obojętne dla zdrowia"

Kampania Nawrockiego pod presją nałogu Źródło: Katarzyna Czupryńska Chabros/Fakty po Południu TVN24

- Te produkty nie są obojętne dla zdrowia. Wręcz przeciwnie, mają określone działania szkodliwe. Wiele osób sięga po te produkty, mówimy czy to o e-papierosach, czy o snusach, czy o saszetkach - mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny na kilka dni przed Światowym Dniem bez Tytoniu.

Wśród osób, które sięgają po takie wyroby jest kandydat na prezydenta Polski Karol Nawrocki. Pokazał to podczas telewizyjnych debat, wywiadów czy spotkań z widzami siedzącymi naprzeciwko, co politycy związani z rządzącą koalicją oceniają jednoznacznie. - Sprawując urząd prezydenta, trzeba dawać gwarancję tego, że umysł jest zawsze czysty, że decyzje podejmowane są bez presji nałogu - komentuje Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Czy można sobie wyobrazić Karola Nawrockiego, który rozmawia z prezydentem Trumpem i nagle w trakcie tej rozmowy musi coś zażyć? - pyta Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Kwaśniewski: kampania to dopiero przedbiegi

"Nie" głowie państwa z nałogami mówi jeszcze urzędujący prezydent Andrzej Duda. - Człowiek, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, który ma wpisaną w konstytucji odpowiedzialność za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej no nie może mieć takich nałogów, przyzwyczajeń, które powodują, że nie w pełni świadomie będzie podejmował decyzje - mówi prezydent Andrzej Duda.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenia, że kampanijna nerwówka to nic w porównaniu do tego, jaka jest prezydencka codzienność i o tym powinni pamiętać wyborcy. - To są tylko przedbiegi przed prawdziwym biegiem, którym jest pięć lat prezydentury - tłumaczy Kwaśniewski.

Co Polacy sądzą o zażyciu snusa przez Nawrockiego? Sondaż

Na pytanie Opinii24 w sondażu przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24, 53 procent ankietowanych negatywnie oceniło zażycie snusa przez Karola Nawrockiego. Pozytywnie - osiem procent badanych. Dla 33 procent było to obojętne.

- Myślę, że to dla Polaków nie jest decydujące, o tym czy poprzeć kandydata, czy nie - komentuje Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

- Dzisiaj Karol Narocki poddał się badaniom i wzywa, żeby Trzaskowski też poddał się badaniom na zawartość narkotyków. Tego nie robi - mówi poseł PiS Marek Suski. Tylko to nie zachowanie prezydenta Warszawy budzi wątpliwości i pytania.

Nawrocki zaprezentował w mediach społecznościowych wynik badania z moczu na obecność narkotyków. Kandydat PiS na prezydenta obwieścił, że wynik był negatywny.

Polacy chcą mieć pewność, że przyszły Prezydent jest w pełni zdrowy. Dlatego zrobiłem test na obecność narkotyków. Wynik oczywiście negatywny. Teraz kolej na Pana Rafała! Odwagi! Jak jest Pan czysty, to nie ma się czego bać! pic.twitter.com/m8lJeSMeoL — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 27, 2025 Rozwiń

- Nie mamy żadnego zaufania do tych wyników, ani w ogóle do tego, co pisze Karol Nawrocki, bo on wielokrotnie udowodnił, że po prostu kłamie. Raz mówi to, raz mówi to, więc absolutnie żadnej wiarygodności - ocenia Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Prezydentem Rzeczpospolitej powinien być człowiek, o którym naprawdę wszystko wiecie, któremu możecie zaufać, którego życiorys jest jak otwarta książka - mówi Rafał Trzaskowski, konkurent Nawrockiego w wyścigu o prezydenturę.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości stoją za swoim kandydatem murem. - Są ludzie uzależnieni od kawy, od mocnej herbaty. Zdarzają się w Polsce ludzie, którzy palą papierosy, zdarzają się ludzie, którzy używają vape'ów czy tych saszetek nikotynowych i to nikogo nie skreśla. Jeżeli to są oczywiście osoby dorosłe - uważa Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.