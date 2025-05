Wcześniej protestowała przeciwko rządom PiS, teraz Solidarność Rolników poparła Nawrockiego

Wcześniej protestowała przeciwko rządom PiS-u, teraz Solidarność Rolników poparła Nawrockiego Źródło: Maciej Knapik/Fakty TVN

Karol Nawrocki dostał wsparcie od rolniczej Solidarności. Tej samej, która jeszcze niedawno krytykowała rząd Prawa i Sprawiedliwości za Zielony Ład i za otwarcie granic dla ukraińskiego zboża. Sławomir Mentzen też niedawno krytykował Nawrockiego za sprawę przejętego mieszkania i na ten moment nie daje mu więc wsparcia. Zaprasza Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego na rozmowę w jego mediach społecznościowych.

We wtorek Karol Nawrocki stał z przedstawicielami rolniczej Solidarności przed pomnikiem Witosa. - Niech Bóg pobłogosławi polskiej wsi - mówił kandydat PiS na prezydenta.

Potem w specjalnym porozumieniu zaprotestowano przeciwko Zielonemu Ładowi i wobec otwarcia granic dla ukraińskich produktów rolnych. - Prezydent Polski będzie myślał po polsku, a nie po ukraińsku - mówił Nawrocki.

PiS opowiadało się za Zielonym Ładem i ukraińskim zbożem

W dużym stopniu powtórzono to, co w tym samym miejscu mówił lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz z Rafałem Trzaskowskim dzień wcześniej, ale w przypadku kandydata PiS jest wątpliwość, ponieważ zarówno Zielony Ład, jak i otwarcie granic na zboża ukraińskie pojawiło się za rządów PiS. Jeszcze dwa lata temu rolnicza Solidarność protestowała przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości, a teraz wspiera kandydata tego środowiska.

Lider Solidarności Rolników przypomniał sobie sytuację sprzed dwóch lat. - Tutaj PiS oczywiście nie jest święty i dlatego te protesty były - przyznał Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

Karol Nawrocki i Tomasz Obszański na konferencji pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie Źródło: PAP/Piotr Nowak

Karol Nawrocki z kolei tamtych sytuacji sobie nie przypomina. - Są dla mnie przedmiotem analizy jako kandydata obywatelskiego - stwierdził.

A jeszcze dwa lata temu Janusz Wojciechowski, który był komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa, wywodzącym się z PiS, zachwalał Zielony Ład. Z kolei były premier Mateusz Morawiecki po jednym z unijnych szczytów informował o otwarciu polskich granic dla ukraińskiego zboża. Donald Tusk, który był wtedy w opozycji, ostrzegał. - Coraz więcej transportów idzie z Ukrainy - mówił lider KO w czerwcu 2022 roku.

Nawrocki dwukrotnie pomylił znaczenie skrótu NSZZ "Solidarność" Źródło: TVN24

Mentzen: niektórym z moich wyborców jest dalej do PiS-u, innym dalej od Platformy

Solidarność Rolników, mimo że zaprzyjaźniona z PiS, wtedy z bezsilności dołączała do protestów. Obecnie sytuacja wygląda inaczej. Rząd Donalda Tuska poinformował, że zagrożenia związane z niekontrolowanym napływem ukraińskiego zboża dla rolników ustały.

- Od piątego czerwca nie będzie tego mechanizmu. Wracamy do sytuacji sprzed wojny - przekazał Tusk. - Tego rząd PiS-u nie był w stanie załatwić w żadnym momencie - wskazał Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Slawomir Mentzen nie poparł dotąd Karola Nawrockiego. Zamiast tego przedstawił kilkupunktową deklarację na temat podatków czy stosunku do Unii Europejskiej i zaprosił obu kandydatów do rozmów w swoich mediach społecznościowych. - Niektórym z moich wyborców jest dalej do PiS-u, innym dalej od Platformy - ocenił Mentzen, poseł i kandydat Konfederacji na prezydenta w pierwszej turze wyborów. - Wszystkie karty są na stole - dodał.

Karol Nawrocki niemal natychmiast zgodził się na podpisanie deklaracji i na rozmowę, w czasie której Mentzen chce go zapytać także o sprawę kawalerki przejętej od chorego sąsiada. - Mam nadzieję, że Karol Nawrocki wreszcie jakoś się z tego wytłumaczy - mówił Mentzen.

Zaledwie kilka dni temu Mentzen pisał o sprawie kawalerki, że to obrzydliwe. Kilkukrotnie skrytykował kandydata PiS. - Byłby ostatnią osobą, która powinna być prezydentem naszego państwa - ocenił Mentzen.

Grzegorz Braun również wystosował listę pytań do kandydatów. Nie poparł nikogo. Nawrocki dla Brauna ma cieple słowa i zrozumienie. - Każdy poważny kandydat chce usłyszeć, jakie wizje mają ci, którzy zostali w wyścigu - mówił Nawrocki.

We wtorek w Sejmie premier nawiązywał do przeszłości Karola Nawrockiego. - Gdańszczanie dobrze wiedzą, czym się zajmował - mówił Tusk. - Może wśród waszych sympatyków są tacy ludzie, jak my wszyscy, którzy może nie chcieliby kogoś, kto zajmował się ochroną na bramce, w kasynie, w agencji towarzyskiej - dodał. Podkreślił, że w rodzinnym Gdańsku Nawrocki osiągnął tylko 16 procent poparcia.