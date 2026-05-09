Fakty

Defilada bez sprzętu, siedem minut wystąpienia. Tak wyglądały obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji

Władimir Putin
Defilada bez sprzętu, siedem minut wystąpienia. Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji
Źródło: Rafał Jutrznia/Fakty TVN
Władimir Putin mówi Rosjanom, że są narodem zwycięzców, który rzekomo zawsze zwyciężał i będzie zwyciężać, ale on sam na Placu Czerwonym na zwycięzcę nie wyglądał. Defilada w 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej była bez ciężkiego sprzętu, prawie bez gości. Putin mówił krótko i bezbarwnie.

To miał być coroczny, propagandowy pokaz rosyjskiej siły. Jednak tegoroczna parada wojskowa w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa była najskromniejsza od lat. Bez sprzętu wojskowego, z ograniczoną liczbą żołnierzy oraz jednym przelotem śmigłowców na niebie. W roli sojuszników Moskwy na defiladzie pojawili się północnokoreańscy żołnierze. 

Źródło: MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP

- Kraj, który podobno wygrywa tę wojnę [z Ukrainą - red.], tak skromnie zaprezentował swój potencjał militarny - skomentował Mariusz Cielma, ekspert ds. wojskowości z "Nowej Techniki Wojskowej".

Dzień Zwycięstwa w Moskwie. Co mówił Władimir Putin

Przywódca Rosji Władimir Putin przemawiał siedem minut. Mówił, że zwycięstwo było i zawsze będzie po stronie Rosji, ale prosił Rosjan, by jeszcze trochę na nie poczekali. 

- Wielki wyczyn radzieckich zwycięzców inspiruje żołnierzy, którzy uczestniczą w specjalnej operacji wojskowej. Stawiają opór sile uzbrojonej i wspieranej przez NATO - przekonywał w wystąpieniu.

Źródło: Aleksander Ziemlianiczenko/PAP/EPA

Obawy o ukraińskie drony. "Zełenski przejął narrację"

Kreml tłumaczył, że parada nie była huczna, bo rocznica zakończenia II wojny światowej w tym roku nie jest okrągła, ale prawdziwy powód jest inny. 

- Być może ukraińskie drony przebiłyby się przez obronę powietrzną rozstawioną wokół Moskwy i zakłóciłyby obchody. (...) A tym samym bardzo poniżyłyby Władimira Putina - zwróciła uwagę politolożka dr Agnieszka Bryc.

Właśnie tego miał obawiać się Władimir Putin, dlatego poprosił Donalda Trumpa o patronat nad kilkudniowym zawieszeniem broni. 

- Prezydent Putin się zgodził, prezydent Zełenski również się zgodził. Obaj bez wahania. I mamy krótki okres, podczas którego nie będą się wzajemnie zabijać - oświadczył prezydent USA.

W piątek Wołodymyr Zełenski wydał dekret, w którym zezwolił na przeprowadzenie parady w Moskwie i wyłączył obszar Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiego uzbrojenia na czas trwania obchodów. - Zełenski przejął narrację nad obchodami 9 maja, pokazując, kto kontroluje sytuację - skomentowała dr Agnieszka Bryc.

Świat

Na froncie wciąż trwają walki

Rozejm ma potrwać do 11 maja. W tym czasie ma dojść do wymiany jeńców w formule 1000 za 1000. 

"Plac Czerwony jest dla nas mniej ważny niż życie ukraińskich jeńców, którzy mogą być sprowadzeni do domu" - napisał Zełenski w internecie. - Musimy sprowadzić ludzi z niewoli do domu. To niezwykle ważne i naprawdę mamy nadzieję, że te wysiłki zakończą się sukcesem - powiedział w nagraniu wideo.

Na razie z rozejmu korzystają przede wszystkim ukraińscy cywile. 

- Słyszy pan? Cisza, nie ma nalotów. Być może wydarzy się jakiś cud i ta cisza potrwa trochę dłużej. Chciałbym w to wierzyć - mówił Ramaz Tsytsaszwili, mieszkaniec Charkowa.

Nic nie zapowiada, by na froncie zapanowała cisza. Walki, choć mniejsze, trwają nadal. 

- O połowę mniej spadło na pozycje ukraińskie w ostatniej dobie na przykład bomb lotniczych. Natomiast dronów w zasadzie odnotowali tyle samo. Na pewno nie możemy mówić o tym, że zawieszenie broni funkcjonuje - przekazał Mariusz Cielma. To raczej lokalna przerwa taktyczna.

