Pięciomiesięczny Ignacy żyje. Uratował go noworodek, "który zmarł na rękach matki"

Tak małego serca lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie jeszcze z powodzeniem nie przeszczepiali. Było wielkości kciuka dorosłego człowieka i uratowało życie Ignacego.

- Jak każdy pamięta, jak wygląda noworodek i jak malutką ma piąstkę, to serce jest dokładnie tej samej wielkości co piąstka noworodka - powiedział dr Michał Buczyński, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

Serce, które zostało przeszczepione Ignacemu Źródło zdjęcia: UCK w Warszawie

Dawca zmarł na rękach mamy

Ignacy ma pięć miesięcy. Urodził się z bardzo ciężką wadą: połowa jego serca z powodu niedorozwoju nie była w stanie prawidłowo pompować krwi. Szanse na przeżycie miał niemal zerowe, jedynym ratunkiem mógł być przeszczep serca, ale tak mali dawcy zdarzają się niezwykle rzadko.

Pięciomiesięczny Ignacy Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Historię chłopca opowiedzieliśmy w "Faktach" TVN na początku kwietnia. Karolina Droździel, mama Ignacego, zaznaczyła, że dawca znalazł się natychmiast - przeszczep odbył się po tygodniu od emisji materiału.

- Dawcą był noworodek, który zmarł na rękach matki - przekazał profesor Mariusz Kuśmierczyk, kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii WUM.

Apel do matek

W materiale sprzed miesiąca profesor Kuśmierczyk zwrócił się z dramatycznym apelem o uratowanie Ignacego. Apel był skierowany do matek, które spodziewają się dziecka z tak zwaną wadą letalną, aby rozważyły podarowanie serca. Noworodki z ciężkimi wadami letalnymi zazwyczaj umierają tuż po urodzeniu.

Na rękach matek każdego roku w Polsce umiera ponad tysiąc dzieci. Przychodzą na świat z tak ciężkimi wadami, że po prostu nie mają szans na przeżycie. Żyją godzinę albo kilka tygodni. Każda taka historia to dramat dziecka i jego rodziny. Z drugiej strony w klinikach takich jak ta, gdzie leży Ignacy, cały czas czekają na przeszczep organów dzieci, których wady są lżejsze i które mają szanse na przeżycie.

Ostateczną decyzję zawsze podejmuje kobieta, a jej decyzja zawsze zasługuje na szacunek. Dzięki decyzji anonimowej matki, która miesiąc temu pochowała swoje dziecko, Ignacy żyje. - Do końca życia będę modlić się za tę rodzinę i za to dzieciątko, dzięki któremu mój syn może żyć - powiedziała Karolina Droździel.

