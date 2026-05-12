Pięciomiesięczny Ignacy żyje. Uratował go noworodek, "który zmarł na rękach matki"

|
Ignacy
Natychmiast po emisji materiału "Faktów" znalazł się dawca - noworodek, który zmarł na rękach mamy
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Fakty TVN
Historia, od której chce się płakać ze wzruszenia. Serce wyjęte z noworodka, tak małe, jak jego piąstka, i jednocześnie tak wielkie, że Ignacemu ratuje życie. Noworodek, który był dawcą, umarł mamie na rękach, tuż po urodzeniu. Jego serce mogło jednak uratować inne dziecko i jego mama się na to zgodziła.

Tak małego serca lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie jeszcze z powodzeniem nie przeszczepiali. Było wielkości kciuka dorosłego człowieka i uratowało życie Ignacego.

- Jak każdy pamięta, jak wygląda noworodek i jak malutką ma piąstkę, to serce jest dokładnie tej samej wielkości co piąstka noworodka - powiedział dr Michał Buczyński, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

Źródło zdjęcia: UCK w Warszawie

Dawca zmarł na rękach mamy

Ignacy ma pięć miesięcy. Urodził się z bardzo ciężką wadą: połowa jego serca z powodu niedorozwoju nie była w stanie prawidłowo pompować krwi. Szanse na przeżycie miał niemal zerowe, jedynym ratunkiem mógł być przeszczep serca, ale tak mali dawcy zdarzają się niezwykle rzadko.

Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Historię chłopca opowiedzieliśmy w "Faktach" TVN na początku kwietnia. Karolina Droździel, mama Ignacego, zaznaczyła, że dawca znalazł się natychmiast - przeszczep odbył się po tygodniu od emisji materiału.

- Dawcą był noworodek, który zmarł na rękach matki - przekazał profesor Mariusz Kuśmierczyk, kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii WUM.

Apel do matek

W materiale sprzed miesiąca profesor Kuśmierczyk zwrócił się z dramatycznym apelem o uratowanie Ignacego. Apel był skierowany do matek, które spodziewają się dziecka z tak zwaną wadą letalną, aby rozważyły podarowanie serca. Noworodki z ciężkimi wadami letalnymi zazwyczaj umierają tuż po urodzeniu.

Na rękach matek każdego roku w Polsce umiera ponad tysiąc dzieci. Przychodzą na świat z tak ciężkimi wadami, że po prostu nie mają szans na przeżycie. Żyją godzinę albo kilka tygodni. Każda taka historia to dramat dziecka i jego rodziny. Z drugiej strony w klinikach takich jak ta, gdzie leży Ignacy, cały czas czekają na przeszczep organów dzieci, których wady są lżejsze i które mają szanse na przeżycie.

Ostateczną decyzję zawsze podejmuje kobieta, a jej decyzja zawsze zasługuje na szacunek. Dzięki decyzji anonimowej matki, która miesiąc temu pochowała swoje dziecko, Ignacy żyje. - Do końca życia będę modlić się za tę rodzinę i za to dzieciątko, dzięki któremu mój syn może żyć - powiedziała Karolina Droździel.

pc

pc
Źródło: Fakty TVN
Marek Nowicki
Marek Nowicki
Reporter medyczny "Faktów" TVN oraz komentator TVN24
