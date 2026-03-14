"Zderzyliśmy się z bezwzględnym walcem propagandowym polityków"

Międzyodrze
Zamiast 17 gospodarzy, będzie 18. Tak wygląda plan B po wecie prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: Magda Łucyan/Fakty TVN
Ludzie, którym zależy na ochronie przyrody Międzyodrza, nie poddają się. Prezydent nie zgodził się na utworzenie tam Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Część tego obszaru może znaleźć się w granicach innego parku narodowego, ale nie jest to rozwiązanie idealne.

Plan na ten wyjątkowy obszar był prosty. Jeden właściciel, jedna koncepcja ochrony przyrody. 

- Międzyodrze nie radzi sobie w tych postępujących zmianach klimatu. W budżecie państwa na rok 2026 mieliśmy przeznaczonych 19 milionów złotych na pierwszą organizację tego parku - podkreśla Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

Były pieniądze i zgoda większości samorządów, ale do tego doszło też weto Karola Nawrockiego - w listopadzie odmówił podpisania ustawy powołującej Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Tak oto Międzyodrze - miejsce, które jest siedliskiem ponad 200 gatunków ptaków - przegrało z polityką. 

ZOBACZ TEŻ: "Rozmowy o końcu świata" w TVN24+

- Jako inicjatorzy zrobiliśmy, co mogliśmy w tej sprawie, ale zderzyliśmy się z absolutnym, bezwzględnym walcem propagandowym polityków, którym zależało na tym, żeby nastraszyć ludzi - komentuje Ryszard Matecki, lokalny działacz ekologiczny.

- Najciekawsze tutaj gatunki to są te właśnie najrzadsze, dla których Międzyodrze jest ważnym miejscem w skali całej Polski albo Europy. Na przykład rybitwa czarna - rzadki gatunek - gniazduje na starorzeczach i kanałach Międzyodrza, i to w tych samych miejscach, w których gniazdowała 100 lat temu - opisuje Łukasz Ławicki, ornitolog.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ptaki w Parku Narodowym Ujście Warty
Koniec ze strzelnicą u stóp ptasiego raju. Ministerstwo mówi dość
Bartłomiej Plewnia
Karol Nawrocki
Weta Nawrockiego. Tak wypada na tle swoich poprzedników
Polska
Dolina Dolnej Odry
Weto prezydenta dla Parku Dolnej Odry. Szef kancelarii: utrudniłby ważne inwestycje
Szczecin

Straszenie parkiem narodowym

Na terenach Międzyodrza od 30 lat jest park krajobrazowy, którego możliwości ochrony przyrody niemal się wyczerpały. 

- Tych podmiotów jest aż siedemnaście, które w różny sposób zarządzają. I rzeczywiście nie jest to łatwe, żeby dogadać się ze wszystkimi - przyznaje Igor Szakowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. To sprawia, że wspólne, duże inwestycje w ochronę przyrody są praktycznie niemożliwe. 

Mimo to politycy PiS od początku krytykowali pomysł stworzenia parku, strasząc, że przez niego zatrzymana zostanie żegluga na Odrze. Tymczasem teren parku nie obejmowałby rzeki. 

- Ustanowienie parku narodowego spowodowałoby daleko idące trudności w przeprowadzaniu różnego rodzaju inwestycji, także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa - mówił w listopadzie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ptaki w Parku Narodowym Ujście Warty
Koniec ze strzelnicą u stóp ptasiego raju. Ministerstwo mówi dość
Bartłomiej Plewnia
Dolina Dolnej Odry
"Oczywista nieprawda", "fejk", "kolejne kłamstwo". Ministra punktuje prezydenta
Szczecin
Wojewoda zachodniopomorski: Starania mieszkańców zostały zignorowane.
Prezydent przekreślił dwa lata ich starań. Parku nie będzie
Szczecin

Alternatywne rozwiązanie

Lokalni działacze i Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie chcą jednak tego tematu odpuścić. Jest nowy plan, przynajmniej dla dwóch gmin, Szczecin i Kołbaskowo. 

- Są również zainteresowane, żeby stworzyć osobny obręb innego parku narodowego, dokładnie Drawieńskiego Parku Narodowego. Są w konsultacjach z ministerstwem - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Drawieński Park Narodowy jest 100 kilometrów dalej. To, co miałoby powstać, będzie specjalnym obwodem ochronnym. Do tego nie potrzeba ustawy, wystarczy rozporządzenie i zgoda samorządów. To plan awaryjny, ale nie jest idealny. 

- Do tej pory mówiliśmy, że Międzyodrzem nie dało się dobrze zarządzać, bo było tu kilkunastu gospodarzy, bodaj siedemnastu. Teraz dojdzie kolejny, osiemnasty, dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego - komentuje Łukasz Ławicki.

Równolegle ministerstwo od nowa próbuje przeprowadzić ustawę o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. 

pc

ZachodniopomorskieSzczecinKarol NawrockiPaulina Hennig-KloskaMinisterstwo Klimatu i Środowiskaparki narodoweochrona przyrodyRzeka OdraptakiEkologia
Magda Łucyan
Czytaj także:
imageTitle
Arsenal wyszarpał zwycięstwo. Historyczny gol 16-latka
EUROSPORT
Jessie Buckley ze statuetką Actor Award na gali
Najpewniejszy Oscar tego roku. Jak Jessie Buckley zepchnęła rywalki w cień
Justyna Kobus
shaded dron shutterstock_2331583131
Iran grozi Ukrainie. Szybka odpowiedź
Świat
Przygotowania do 98. gali Oscarów
Po co nam wciąż Oscary?
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Konstrukcja kosza runęła na zawodnika. Kuriozalna linia obrony
EUROSPORT
Lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Marynarz ciężko poparzony. Lądował śmigłowiec LPR
Szczecin
Pracownicy uciekli z koparki w ostatniej chwili
Masy błota porwały koparkę. Nagranie
METEO
imageTitle
Szwajcar pobił rekord. "Tym razem wyszło na moje"
EUROSPORT
imageTitle
Bayern kończył w dziewiątkę. Działo się w niemieckim hicie
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Niech sobie pomyśli pan prezydent, jak się zapisał w historii"
Polska
imageTitle
Rozpaczliwa walka w powietrzu. "Nawet Prevc nie dał rady"
EUROSPORT
Lekki deszcz, noc
Nocą lokalnie może popadać, w dzień - zagrzmieć
METEO
imageTitle
GKS w gazie. Doskoczył do czołówki
EUROSPORT
imageTitle
Polska cofnęła wizę skoczkowi z Kazachstanu
EUROSPORT
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
"Wkrótce cieśnina Ormuz będzie otwarta". Iran: jest otwarta, ale...
Świat
Lis znajduje się pod opieką Bronx Zoo
Lis przepłynął ocean i trafił do zoo w Nowym Jorku
METEO
imageTitle
Nieoczywisty zwycięzca, katastrofa lidera. Polacy tłem w Oslo
EUROSPORT
Kacper Tomasiak
Tomasiak najlepszym z Polaków w sobotnim konkursie
EUROSPORT
imageTitle
Niespodzianka w Białymstoku. Piast odskoczył od strefy spadkowej
EUROSPORT
imageTitle
Del Toro umocnił się na prowadzeniu w Tirreno-Adriatico
Najnowsze
Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej w USA do wtorku do godz. 13 czasu lokalnego
Megaburza na horyzoncie. Zagraża prawie 200 milionom ludzi
METEO
Karol Nawrocki
"Dziwna ustawa" prezydenta. "Rodzaj uzurpacji władzy"
Polska
41-latek został zatrzymany
Utopił w wannie swoją znajomą. Jest wyrok
WARSZAWA
Kim Dzong Un podczas wizyty w fabryce amunicji
Iran "nie posiadał broni jądrowej". To sygnał dla Kima
Świat
imageTitle
Pogoda zaskoczyła organizatorów. Skrócony etap dla mistrza Francji
EUROSPORT
Dwie strefy opadów w poniedziałek 16.03 nad Polską wg modelu GFS
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
METEO
imageTitle
Gracze Wisły wyróżnieni. Syprzak w drużynie kolejki Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Jürgen Habermas
Jürgen Habermas nie żyje
Świat
W Poznaniu powstaje muzeum uwielbianej przez najmłodszych Kici Koci
Kicia Kocia wprowadza się do Poznania
Poznań
Pożar w Ślęzy
Przerwany gazociąg i pożar
Wrocław
