Zespoły studenckie z całego świata przyjechały do Krakowa ze swoimi robotami, żeby sprawdzić się na specjalnym torze.

- Ten tor odzwierciedla niektóre aspekty Valles Marineris, czyli najgłębszego kanionu, jaki można znaleźć w naszym Układzie Słonecznym - przybliżyła dr Anna Łosiak, geolożka planetarna. - Zespołów mamy tutaj 25 na miejscu i to są najlepsi z najlepszych. Bo faktycznie konkurencje są podniesione do granic możliwości - powiedział Łukasz Wilczyński, pomysłodawca i organizator European Rover Challenge.

Zadania były identyczne z tymi, jakie stawia się przed prawdziwymi łazikami na Marsie. Autonomiczny przejazd, sterowanie robotycznym ramieniem, komunikacja z dronem czy szukanie życia. - Wiemy na pewno, że tam kiedyś były warunki, które nie wykluczają powstania życia - podkreśliła dr Anna Łosiak.

Planowane misje na Księżyc i na Marsa

Perspektywa jest następująca. NASA mówi wprost: wyślemy ludzi na Marsa, ale za 30 lat. Najpierw będzie powrót na Księżyc. Inne plany ma Elon Musk. Najbogatszy człowiek świata obiecuje, że za rok jego rakieta Starship poleci w stronę Czerwonej Planety - na razie z humanoidalnym robotem. Kilka lat później mają wyruszyć pierwsi ludzie.

Zanim to nastąpi, potrzeba osób z doświadczeniem. Młodzi inżynierowie zdobywali je w Krakowie. Te zawody to był dla nich pierwszy krok w stronę orbity.

- Chcemy zobaczyć, jak studenci to robią i jakie pomysły możemy stąd zaczerpnąć do naszych własnych łazików - powiedział dr Philippe Ludivig, starszy inżynier ds. robotyki w ispace Inc. To japońska firma kosmiczna, która dwukrotnie wysłała na Księżyc swoje lądowniki. Oba rozbiły się podczas lądowania, ale nie poddają się i w stolicy Małopolski szukają młodych talentów.

- Mamy projekt z polską firmą. Chcemy skorzystać z ich jednostki obliczeniowej dla naszych przyszłych łazików - przekazał dr Philippe Ludivig. To ten sam komputer, który przetestował w kosmosie polski astronauta, Sławosz Wiśniewski-Uznański. Innym efektem jego misji było rozbudzenie entuzjazmu wśród studentów chcących studiować technologie kosmiczne.

Za kilka miesięcy Polska usiądzie w Paryżu do stołu z Europejską Agencją Kosmiczną. Tam zapadną decyzje dotyczące przyszłych misji na Marsie.