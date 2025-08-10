Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Kontrowersje wokół środków z KPO. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy, nie boją się kontroli

|
KPO
Kontrowersje wokół środków z KPO. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy, nie boją się kontroli
Źródło: Katarzyna Kolenda-Zaleska/Fakty TVN
Będą kontrole i weryfikacja decyzji o przyznaniu pieniędzy z unijnego programu HoReCa, wspierającego hotelarzy i restauratorów. "Nieprawidłowości będziemy czyścili do blachy" - zapowiedział wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Kolejny raz sprawdziliśmy, co o tym sądzą przedsiębiorcy, a co - politycy.

Kino Charlie działa w Łodzi od 30 lat. W szczycie pandemii byli zamknięci. Obecnie powoli odbudowują widownię i próbują rozwinąć biznes i stworzyć kawiarnię.

- Dla nas jest to po prostu ważny element budowania społeczności wokół tego miejsca - zapewnił właściciel kina "Charlie" w Łodzi, Sławomir Fijałkowski, mówiąc o kawiarni.

Tak jak wielu przedsiębiorców z branży gastronomiczno-turystyczno-kulturalnej, złożyli wniosek o dofinansowanie z programu HoReCa, który ma wspierać małych i średnich przedsiębiorców po pandemii. Na kino nie dostaną dotacji, program na to nie pozwala. Wymyślili zatem kawiarnię, remont trwa, pieniędzy żadnych jeszcze nie dostali.

- W tej całej nagonce to tracą tak naprawdę mikro i małe firmy, przedsiębiorcy, którzy absolutnie bardzo ciężko pracują dniem i nocą, i sobotą, i niedzielą, na to, żeby wypracować kapitał - przekonuje Sławomir Fijałkowski.

Tak wyglądają słynne "jachty". Co mówią przedsiębiorcy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak wyglądają słynne "jachty". Co mówią przedsiębiorcy?

Katarzyna Kolenda-Zaleska

Inny przykład. W ośrodku "Farma Kalina", gdzie przez cały rok organizowane są obozy dla dzieci, dzięki pieniądzom europejskim stworzono dodatkowe atrakcje: park linowy i szlak edukacyjny.

- Dzieci też to widzą, że co rok dostają nową atrakcję, też widzą, że się rozwijamy, i że to wszystko jest dla nich - mówi Damian Rybacki, właściciel ośrodka wypoczynkowego. Na inwestycję musieli przeznaczyć także własne pieniądze. Kontroli się nie boją i liczą, że nie staną się ofiarą politycznej walki.

Rzekome nieprawidłowości wokół KPO to dla PiS-u temat idealny

Gdy na rządowej stronie pojawiła się mapa inwestycji, które mogą liczyć na wsparcie z programu HoReCa, PiS podniosło alarm o marnowaniu pieniędzy z KPO.

- To jest największa, jeśli chodzi o finanse, chyba afera ostatnich lat - ocenił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

Jednym tchem PiS mówi o kupowaniu jachtów, wsparciu solariów i pijalni alkoholi. Obowiązuje opowieść o przekrętach władzy.

- Będziemy mówili o tym, co będziemy uważali za stosowne. (...) Proszę spojrzeć na trendy w mediach społecznościowych, to znajdzie pani odpowiedź, dlaczego wszyscy mówią o aferze KPO - powiedział Tobiasz Bocheński, eurodeputowany PiS.

Dla PiS-u to temat idealny. To rząd Donalda Tuska odblokował zamrożone środki z UE - Komisja Europejska zamroziła je w związku ze zmianami autorstwa PiS-u w sądownictwie, które niszczyły niezależność sędziów.

To był największy sukces całej Koalicji 15 października. Miliardy wydawane na drogi, szpitale, koleje, energię i innowacje. Teraz PiS znalazło polityczną szansę, by ten sukces podważać. - Po to, żeby zohydzić i KPO, i Unię Europejską, która daje te pieniądze - oceniła Joanna Mucha, posłanka Polski 2050-Trzeciej Drogi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Była szefowa PARP o "odpowiedzialności za KPO". Ministra reaguje

Była szefowa PARP o "odpowiedzialności za KPO". Ministra reaguje

Polska
"Nie jest powiedziane, że to ostatnia głowa, która spadnie w tej sprawie"

"Nie jest powiedziane, że to ostatnia głowa, która spadnie w tej sprawie"

Polska

Realne wydatki na HoReCA to ułamek ułamka całego KPO

Donald Tusk napisał, że miliardy euro z KPO to wielkie projekty rozwojowe Polski i nie pozwoli na żadne marnotrawstwo.

"Każdy, kto popełnił błędy, poniesie lub już poniósł konsekwencje. Niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności. A to, że PiS kłamie i manipuluje w tej sprawie, nie będzie żadnym usprawiedliwieniem. Dla nikogo" - napisał premier w serwisie X.

- Tam, gdzie stwierdzimy jakąkolwiek nieprawidłowość, tak jak to powiedział pan premier, tak jak to powiedziała pani minister, będziemy to czyścili do blachy - obiecał Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Rząd przyznaje, że mogą się zdarzać próby nadużyć we wnioskach o dofinansowanie. Trwa kontrola. Trudno na razie powiedzieć, o jakiej skali nieprawidłowości mowa. Oprócz tego, że program HoReCa to 1,2 miliarda złotych, co stanowi pół procenta całego KPO.

- Myśmy w tej chwili wydatkowali w tym dziale HoReCa 10 procent pieniędzy - poinformował Karnowski.

Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaJan KunertGabriela Sieczkowska

Formułę KPO negocjował rząd Mateusza Morawieckiego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przypomina, że program wymyślił rząd Zjednoczonej Prawicy i wraz z Komisją Europejską uzgodnił kryteria do programu.

- Wypłaty są realizowane dzisiaj i dzisiaj nie należało do tego dopuścić, a za to odpowiedzialność ponosi już ten, kto sprawuje rząd - przekonuje Przydacz.

Koalicja rządząca nie pozostaje dłużna - pokazuje, że w jednej z komisji, która decyduje o dotacjach, jest mąż Beaty Szydło. W opublikowanym dokumencie Edward Szydło jest opisany jako zastępca przewodniczącego Komisji Oceny Przedsięwzięć MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa - red.).

Politycy koalicji rządzącej pokazują też, jak pewien radny PiS z wykorzystania programu uczynił własny biznes. Chodzi o Pawła Pecurę, radnego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

- Radny PiS-u zachęcał, żeby występować z wnioskami o zakup jachtów, i to nie jakiś byle jaki radny, tylko radny, który jest jednocześnie asystentem jednego z posłów PiS-u - skomentowała Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
KPOPrzedsiębiorstwaMarcin PrzydaczJoanna MuchaJacek KarnowskiKatarzyna LubnauerTobiasz Bocheński
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Reporterka polityczna "Faktów" TVN, prowadząca "Fakty po Faktach" w TVN24, prezes Fundacji TVN. W "Faktach" i w TVN24 od 2003 roku.
Czytaj także:
imageTitle
Prezentacja drużyny i popis strzelecki. Barcelona gotowa do sezonu
EUROSPORT
imageTitle
Piorunująca końcówka Legii dała jej wygraną
EUROSPORT
Piorun ranił mężczyznę
Piorun ranił turystę na szlaku
METEO
imageTitle
Nagłe wieści z Cincinnati. Świątek z awansem walkowerem
EUROSPORT
Katarzyna Duber-Stachurska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Była szefowa PARP o "odpowiedzialności za KPO". Ministra reaguje
Polska
słonecznie
W poniedziałek wróci pogodna aura
METEO
imageTitle
Linette pokazała moc. Pewny awans w Cincinnati
EUROSPORT
Tusk w sejmie
"Nie jest powiedziane, że to ostatnia głowa, która spadnie w tej sprawie"
Polska
imageTitle
Austriak poza zasięgiem. Żyła i Stoch w czołówce w Courchevel
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Turcji
Trzęsienie ziemi w Turcji. Było odczuwalne w Stambule
METEO
imageTitle
Ciało wychylone do przodu, narta została z tyłu. Upadek Stocha
EUROSPORT
Samochód wjechał w pielgrzymkę osób w powiecie radomszczańskim
Samochód wjechał w pielgrzymów. Są ranni
Łódź
imageTitle
Liverpool błyszczał tylko momentami. Tarcza Wspólnoty dla Crystal Palace
EUROSPORT
Piorun
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
METEO
Woda lała się z samochodów
Powódź błyskawiczna zalała jarmark
METEO
Ali Akbar, ostatni paryski uliczny sprzedawca gazet
Został już tylko on. Otrzyma order od prezydenta
Fakty
imageTitle
Szczęśliwe Courchevel. Twardosz z najlepszym wynikiem w karierze
EUROSPORT
27.10 | Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie
Sąd wypuszcza na wolność znanego prawnika. Po 15-miesięcznym areszcie
Polska
Wiceprezydent J.D. Vance
Wiceprezydent USA o planach bezpośredniej rozmowy Zełenskiego z Putinem
Świat
Koty
Zatrważająco rośnie liczba porzuconych zwierząt
Marta Kolbus
imageTitle
Rafał Majka po swoim ostatnim Tour de Pologne. "Nawet nie byłem bardzo zestresowany"
EUROSPORT
Wypadek motocyklisty
Po zderzeniu wjechał motocyklem w ścianę. 27-letni strażak zmarł w szpitalu
Łódź
Benjamin Netanjahu
Netanjahu: musimy "dokończyć robotę" przeciwko Hamasowi
Świat
Tragedia w Elblągu. Policja bada sprawę śmierci małżeństwa (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa ciała z ranami postrzałowymi. Policja bada sprawę śmierci małżeństwa
Trójmiasto
Karol Nawrocki
Sędzia: ten fragment wystąpienia Nawrockiego jest niepokojący
Polska
Opady gradu w Sokółce
Nawałnica z gradem przeszła przez polskie miasto
METEO
imageTitle
Brandon McNulty zwycięzcą Tour de Pologne
EUROSPORT
Życia 21-latka nie udało się uratować
Pływali na "dzikim kąpielisku". Jeden z nich nie żyje
Lublin
Samowolne wycofywanie na A4
Nie chcieli stać w korku na A4, skorzystali z korytarza życia
Wrocław
znak drogowy ulica samochody shutterstock_2460473411
321 na liczniku. Tak ukarano kierowcę w Niemczech
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica