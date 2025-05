Komentarze z Polski po wyborze nowego papieża. "Jest już drugim potężnym Amerykaninem na świecie" Źródło: Ada Wiśniewska/Fakty po Południu TVN24

Radość i nadzieja na nowe otwarcie. Kościół katolicki ma nowego papieża. Leon XIV to pierwszy na Tronie Piotrowym Amerykanin. Wybór ten zaskoczył zarówno osoby świeckie, jak i duchownych.

- Na pewno po ludzku było lekkie zaskoczenie - przyznał abp Zbigniew Zieliński, arcybiskup metropolita poznański. - To znane powiedzenie "kto wchodzi na konklawe papieżem, wychodzi kardynałem" się spełniło po raz kolejny - dodał.

- Wielu ludzi się nie spodziewało, że może być wybrany papieżem kardynał ze Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę cały kontekst geopolityczny - skomentował ks. Jacek Prusak, jezuita.

- Ja nawet, słuchając to "Habemus Papam", na początku nie wiedziałem nawet, kogo kardynał wymienił, bo "Robert" mi niewiele mówiło - przyznał ks. Tomasz Dostatni, dominikanin.

Robert Prevost, a od czwartku już Leon XIV, to pierwszy Amerykanin, który stanie na czele Kościoła katolickiego.

Szymon Hołownia: dobrze, że kardynałowie kierują się swoimi sercami

- Uważam, że to jest bardzo niespodziewany wybór. Bardzo dobrze, że kardynałowie nie wybierają na podstawie Twittera, na podstawie przewidywań analityków czy bukmacherów, tylko wybierają na podstawie własnego serca - skomentował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zaskoczeniu czwartkowym wyborem towarzyszyły nadzieja i optymizm. - Ten wybór jest bardzo dobrym wyborem z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, był to jeden z najbliższych współpracowników Ojca Świętego Franciszka - zwrócił uwagę abp Zbigniew Zieliński.

- Ma bardzo bogate doświadczenie, przede wszystkim duszpasterskie i apostolskie - powiedział abp Wojciech Polak, prymas Polski.

Robert Prevost ma także doświadczenie misyjne. - On, jak miał trzy lata kapłaństwa, pojechał ze Stanów Zjednoczonych do Peru, do bardzo ubogiego terenu. To jest papież, który jest z potrzebującymi, to jest papież, który idzie na końce świata - wskazał ks. Paweł Rytel-Andrianik, szef Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i Vatican News.

Imię Leon XIV wskazuje na intencje nowego papieża

- Kiedy zobaczyłem nie tyle Robert Prevost, co Leon XIV, to tutaj moja ekscytacja sięgnęła zenitu - skomentował o. Paweł Gużyński, dominikanin. - Jego poprzednik, Leon XIII, to był papież wielkiej reformy Kościoła, takiej społecznej - zaznaczył ks. Jacek Prusak.

Leon XIII był autorem "Rerum novarum" - encykliki, która podnosiła kwestię praw robotniczych. Co więcej, też był kandydatem kościelnego centrum i też został wyłoniony szybko, bo w trzecim głosowaniu.

- Wygląda na to, że Leon XIV chce powiedzieć: idźmy trochę drogą środka. Wychodźmy do ubogich, walczmy o nich. Spróbujmy wypracować nowy model myślenia Kościoła. On będzie oparty o przeszłość, to wiadomo. Ale "nowy" w znaczeniu, że będzie odpowiadał choćby na trumpizm - ocenił Tomasz Terlikowski, katolicki publicysta RMF FM.

Drugi potężny Amerykanin na świecie

- Jest już drugim potężnym Amerykaninem na świecie teraz. Więc już nie będzie tylko jeden potężny Amerykanin ze swoją wizją. Będzie również drugi potężny lider - zauważył Szymon Hołownia.

To lider - jak podkreślają nasi rozmówcy - na miarę wyzwań, które stawia przed papieżem współczesna rzeczywistość. - Jest to kapitalny materiał na papieża trudnych czasów, bo niewątpliwie w takich trudnych czasach obecnie żyjemy - stwierdził ks. Robert Nęcek, były rzecznik Archidiecezji Krakowskiej, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego.

- Spodziewam się papieża Leona XIV, który nie będzie się bał świata i nie będzie się bał Kościoła - skomentował ks. Jacek Prusak.

Na wybór nowego biskupa Rzymu zareagowali także politycy, gratulując rozpoczęcia pontyfikatu. Głos zabrali między innymi polski prezydent i premier.

"Habemus Papam! Zło nie zwycięży. Optymizm i nadzieja, których potrzebuje świat" - skomentował premier Donald Tusk.

"Z całego serca, w imieniu Narodu Polskiego i własnym, składam serdeczne gratulacje Jego Świątobliwości Papieżowi Leonowi XIV z okazji wyboru na Stolicę Piotrową" - czytamy we wpisie prezydenta Andrzeja Dudy.

Uroczysta inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV odbędzie się w niedzielę 18 maja na Placu Świętego Piotra.