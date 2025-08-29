Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Kofeina w dużych ilościach może wspierać walkę z rakiem. Tak wynika z badań, ale co poza tym?

|
Kawa
Kofeina w dużych ilościach może wspierać walkę z rakiem. Tak wynika z badań, ale co poza tym?
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Tę informację proszę wziąć sobie do serca, ale zachować zdrowy rozsądek i nie biec od razu po podwójne espresso. Naukowcy z Wrocławia dowodzą, że kawa wspiera tradycyjne metody walki z rakiem. Zawarta w niej kofeina zwiększa skuteczność chemioterapii i radioterapii. Badania, na które się powołują, nie zostały jednak przeprowadzone na ludziach.

Kawa może mieć właściwości terapeutyczne, tak wynika z metaanalizy przeprowadzonej przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Polscy badacze przejrzeli i podsumowali światowe badania na temat kofeiny. Okazało się, że ta substancja skutecznie zmusza komórki nowotworowe do apoptozy - ich uszkodzenia i w efekcie samounicestwienia, czyli może zwiększać podatność organizmu na klasyczne leczenie.

- W wysokich dawkach, ale takich wręcz kilkunastokrotnie wyższych niż to, ile jest w jednej, dwóch kawach dziennie, teoretycznie może mieć pozytywny wpływ na wyniki leczenia chemioterapią bądź immunoterapią - powiedziała Alicja Dąbrowska, współautorka przeglądu badań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kawa o tej porze to nie najlepszy pomysł

Kawa o tej porze to nie najlepszy pomysł

Zdrowie
Słodzone napoje i ich kolejne negatywne skutki dla naszego zdrowia

Słodzone napoje i ich kolejne negatywne skutki dla naszego zdrowia

METEO

Badania przeprowadzone na liniach komórkowych i myszach

W wypowiedzi Alicji Dąbrowskiej padło ważne zastrzeżenie: teoretycznie mogą mieć.

- Ciekawe w pracy naszych kolegów z Wrocławia jest to, szczególnie dla mnie lekarza radioterapeuty, że może wspomagać leczenie promieniami, że kawa może wspomagać również leczenie cytostatykami, ale tak naprawdę nie chciałabym tego rekomendować moim pacjentom już dzisiaj - skomentowała dr Anna Rychter, dyrektorka medyczna i radioterapeutka z Radomskiego Centrum Onkologii.

Na razie to tylko ciekawa, obiecująca informacja. Badania z całego świata - te zebrane i opublikowane przez wrocławskich lekarzy - przeprowadzono dotąd jedynie na liniach komórkowych i myszach. Nie wiemy jeszcze, jak wypadną na ludziach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ten napój może pomóc kobietom zdrowiej się starzeć

Ten napój może pomóc kobietom zdrowiej się starzeć

METEO
Drobnoustroje mogą poprawić smak herbaty

Drobnoustroje mogą poprawić smak herbaty

METEO

Kawa tak czy siak ma potwierdzone korzyści zdrowotne

Na temat picia kawy wiemy jednak już na tyle dużo, żeby do niej nie zniechęcać.

- Korzyść picia kofeiny bym widział we wpływie na naszą psychikę, ponieważ to, żeby wyleczyć nowotwór, to musimy zadziałać somatycznie, musimy go niszczyć, ale kondycja psychiczna i spokój chorych są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym również na wyniki leczenia - powiedział onkolog prof. Wojciech Rygowski.

Chodzi o wyniki leczenia klasycznego, sprawdzonego, którego nie można zamienić na cokolwiek innego. Onkolodzy, potwierdzając pozytywny wpływ kofeiny, przestrzegają, żeby absolutnie nie traktować kawy, zawierającej ponad tysiąc różnych związków, jako leku.

- Musimy najpierw wiedzieć, że żaden z tych związków nie osłabia działania chociażby chemioterapii, co, niestety, przy wielu suplementach po czasie się okazywało. Jak na przykład wysokie dawki witaminy C, które kiedyś były uważane za świetne rozwiązanie w onkologii. Okazało się, że neutralizują efekty pewnych kluczowych leków chemioterapeutycznych - przestrzegł prof. Piotr Wysocki, kierownik Oddziału Klinicznego Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Także na razie jedna mała czarna dziennie, ewentualnie dwie, muszą wystarczyć: i zdrowym, i chorym.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieKawaciekawostkiOnkologiaNowotwory
Marek Nowicki
Marek Nowicki
Reporter medyczny "Faktów" TVN oraz komentator TVN24. W zespole od 1998 roku.
Czytaj także:
imageTitle
Świątek, Fręch i Majchrzak znów w akcji. O której mecze Polaków?
EUROSPORT
imageTitle
Piękne gole w Katowicach. GKS nie dał sobie wydrzeć wygranej
EUROSPORT
imageTitle
Polacy nie dali szans Serbom w Memoriale Wagnera
Najnowsze
imageTitle
Pierwszy polski gol w Bundeslidze od 825 dni
Najnowsze
imageTitle
Pomógł w awansie Legii, już wita się z kibicami Romy
EUROSPORT
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
WARSZAWA
Dwóch groźnych gangsterów z Polski zostało zatrzymanych w Hiszpanii
Ten kraj jest popularny wśród polskich gangsterów
Dariusz Łapiński
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
WARSZAWA
shutterstock_2044480022
Duże wygrane w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
WARSZAWA
imageTitle
Linette zostaje w Nowym Jorku. Awans po zaciętym meczu
EUROSPORT
Mężczyzna na Florydzie został zaatakowany przez niedźwiedzia tuż pod własnym domem
Zamknął drzwi domu i odwrócił się. Takiego widoku się nie spodziewał
METEO
imageTitle
Poznaliśmy finalistów w Wuhanie. Chińczyk będzie bronić tytułu
EUROSPORT
imageTitle
Wpadka lidera. W ekstraklasie nie ma już niepokonanych
EUROSPORT
Patrycja Redo-Łabędziewska
Patrycja Redo-Łabędziewska nagrodzona. "To wyróżnienie dla całego zespołu"
Polska
29 1925 fpf cl-0003
Niebo bez "Slaba". "Ta śmierć nie może pójść na marne"
Polska
Prezydent RP Karol Nawrocki
Nowy projekt prezydenta. "Mamy wątpliwości"
BIZNES
Burza, noc, piorun
Gdzie uważać na burze i ulewy. Alarmy IMGW wciąż w mocy
METEO
imageTitle
Barcelona przyspieszyła z rejestracją piłkarzy. Szczęsny następny w kolejce
EUROSPORT
29 2000 s2 gala cl-0015
Medale Wolności Słowa rozdane
Polska
Żurek
Żurek o wecie: będziemy wszyscy ponosić konsekwencje
Polska
Michał Wawer
"Nie jesteśmy entuzjastami koalicji z PiS-em"
Tomasz Pupiec
imageTitle
Ekspresowa Rybakina. Nie dała szans byłej mistrzyni US Open
EUROSPORT
strażnicy graniczni, lotnisko Gdańsk
W samolocie pił własny alkohol i zapalił papierosa. Wyprowadzili go w kajdankach
Trójmiasto
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Alert RCB dla kolejnych województw
METEO
imageTitle
Wszystkie siły na singla. Ważna decyzja przed meczem Majchrzaka
EUROSPORT
shutterstock_2535562679
Nawet 20 euro dziennie. Kolejne miejsca wprowadzają podatki dla turystów
BIZNES
Opady deszczu nocą, intensywny deszcz, ulewa
Noc będzie niespokojna
METEO
Major Maciej "Slab" Krakowian
Po katastrofie F-16. "Czas na decyzje i one zostały podjęte"
Polska
Problemy z wodą we Władysławowie
Część mieszkańców może korzystać z wody. "Zdatna do spożycia po przegotowaniu"
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica