FAKTY Świadek o Nawrockim: moja pierwsza myśl, że to jest prostytutka z alfonsem Michał Tracz-Koszela |

Świadek zeznał przed sądem: Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Natasza Geldon pracowała w ochronie sopockiego Grand Hotelu w tym samym czasie, co Karol Nawrocki. To ona była jednym z informatorów Onetu, który w kampanii wyborczej napisał, że Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla hotelowych gości.

- Zauważyłam, że Karol wchodzi do hotelu wraz z kobietą i mężczyzną - powiedziała.

Dziś nie pamięta, kim byli, ale wtedy nie miała wątpliwości, kogo do hotelu, do windy i na piętro z pokojami gości sprowadza Karol Nawrocki. - Taka była moja pierwsza myśl, jako bardzo młodej dziewczyny, że to jest prostytutka z alfonsem wchodząca do hotelu - zeznała. Wtedy miała o to zdarzenie zapytać Nawrockiego.

- A Karol tylko odpowiedział, że można sobie dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości i jeśli miałabym ochotę, to też mogę się przyłączyć, bo można na boku zarobić - zeznała przed sądem pod przysięgą Natasza Geldon.

Świadek zeznał przed sądem, że Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek Źródło zdjęcia: TVN24

- Nasi świadkowie istnieją i nikt się nie wycofał. W dodatku to nam na początku zależało na jawności - powiedział zastępca redaktora naczelnego Onetu Andrzej Stankiewicz.

Świadek Karola Nawrockiego, który też był ochroniarzem w Grand Hotelu, poprosił o zamazanie twarzy i zniekształcenie głosu. On twierdzi, że Nawrocki nigdy o takim procederze nie wspominał, ale że prostytutki w hotelu bywały. - Bywało tak, że byliśmy na przykład proszeni, żeby kogoś odprowadzić - stwierdził.

Była pracownica ochrony mówi, że nigdy więcej Karol Nawrocki do tematu nie wracał, a Onet od czasu publikacji powtarzał, że ma świadków, którzy zgodzili się zeznawać w sądzie, że potwierdzą, że dostawali od Karola Nawrockiego propozycje uczestnictwa w sutenerskim procederze. Jeden ze świadków zeznawał w procesie wcześniej, ale jego zeznania pozostają tajne. Drugi świadek potwierdził jawnie to, co napisał Onet.

Politycy komentują zeznania świadków o Nawrockim

- Karol Nawrocki za młodych lat w Sopocie stał na bramce i dostarczał prostytutki gościom hotelowym - powiedział Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że prezydent musi na to odpowiedzieć, bo "to bardzo poważne oskarżenie".

- Dla mnie prezydent Karol Nawrocki jest krystaliczny, czy to się państwu podoba, czy nie - stwierdził Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości.

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Karol Nawrocki mógł pozwać Onet w trybie wyborczym - wtedy wyrok mógłby zapaść jeszcze w kampanii wyborczej, ale wybrał proces cywilny i karny. Cywilny właśnie trwa, karny ma się rozpocząć w listopadzie.

- Chciał mieć element kampanii wyborczej, że oto pozywa, bo twierdził, że ktoś mówi nieprawdę, ale bał się tego rozstrzygnięcia przed wyborami. To znaczy, że bał się porażki - powiedział rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka.

Karol Nawrocki ma zeznawać przed sądem

W tym procesie pełnomocnicy prezydenta chcieli, żeby zamiast zeznań Karola Nawrockiego wystarczyło pisemne oświadczenie. Sąd się nie zgodził. Prezydent będzie zeznawać, choć zdalnie.

- Cieszę się, że jesteśmy o krok bliżej do poznania pełni prawdy, do poznania faktów. Z tego, co pisali dziennikarze może wynikać, że nie będą one dobre dla prezydenta - zwróciła uwagę wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy.

Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej przyznała, że przesłuchanie prezydenta powinno się odbyć. - Nie ma świętych krów. Każdy jest równy wobec prawa - dodała.

Sąd wyznaczył termin przesłuchania Karola Nawrockiego na 18 stycznia.