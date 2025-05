"Była taką osobą, która bardzo się troszczy o rodzinę". Jest zbiórka na rzecz rodziny pani Małgorzaty, zabitej na UW Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Ta zbrodnia była szokiem, a teraz szokujące jest wszystko, czego się dowiadujemy o zabójstwie na Uniwersytecie Warszawskim. Napastnik, 22-letni Mieszko, student wydziału prawa, został aresztowany przez sąd na trzy miesiące. Ma przejść badania stanu psychicznego. Pani Małgorzata, portierka, była przypadkową ofiarą.

Zbiórka pieniędzy na rzecz rodziny pani Małgorzaty prowadzona jest na platformie Zrzutka.pl

- Kiedy się dowiadujemy, że to jest osoba, którą znaliśmy, którą widywaliśmy, to nagle się to tak bardzo przybliża, że ta bezsilność jest taka nie do pokonania - mówi Anna Czerewacka, znajoma Małgorzaty.

Większość jej nie znała. - Strasznie współczuję wszystkim osobom, które były rodziną tej kobiety - mówi jedna z naszych rozmówczyń. Część ją widywała. - Spytałem się jej, gdzie jest sala na mój "ogun" w pierwszym semestrze - wspomina jeden ze studentów.

Niektórzy z nią pracowali. - Znakomity pracownik uniwersytetu - powiedział ze wzruszeniem Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Zamordowana na Uniwersytecie Warszawskim portierka miała imię, pracę i dom, swoje pasje i swoją rodzinę - męża i trójkę dzieci. Małgorzatę wspomina jej znajoma. Jeszcze przedwczoraj obie mieszkały na tym samym, warszawskim osiedlu.

- Gosia zwracała moją uwagę tym, że była taką osobą, która bardzo się troszczy o rodzinę. Zawsze bardzo jej zależało na dzieciach. Często wyjeżdżała z rodziną w różne miejsca i w Polsce i za granicą, przykładała dużą wagę do kulturowego wychowania, kształtowania swojej rodziny - mówi Anna Czerewacka.

Dla sądu i prokuratury Małgorzata to pokrzywdzona. Pokrzywdzona, która miała być przypadkową ofiarą Mieszka R. - Złożył wyjaśnienia, opisując zabójstwo pokrzywdzonej, a także sekwencję wydarzeń. Nie była to planowana zbrodnia. Na taki pomysł wpadł tuż przed zabójstwem - przekazał Kamil Kowalczyk z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

Pytanie o zdrowie psychiczne sprawcy

Mieszko R. w piątek odpowiadał na pytania sądu i prokuratury. W kasku zabezpieczającym dla osób niebezpiecznych trudno mu było mówić. Nawet jego obrońcy trudno było to wszystko pojąć. - Z punktu widzenia istoty sprawy, tak po ludzku, niewiele to wszystko tłumaczy - powiedział Maciej Zaborowski, obrońca Mieszka R.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym w warunkach szczególnych. - W warunkach ambulatoryjnych w zakładzie karnym, który dysponuje oddziałem psychiatrycznym - powiedział Kamil Kowalczyk.

- Teraz czas, żeby biegli lekarze ustalili, jak faktycznie z tym zdrowiem psychicznym naszego klienta jest - wskazał Maciej Zaborowski.

O tym, co się stało, Mieszko R. miał mówić tak: - Miał takie przekonanie, że na świecie istnieją drapieżnicy i ofiary, i on chce się stać drapieżnikiem, i dopiero to, jak kogoś zabije, w ten sposób będzie się mógł stać również drapieżnikiem - powiedział Kamil Kowalczyk.

Z czymś takim, tym, którzy Małgorzatę znali, zmierzyć się jest bardzo trudno. - Nie tylko ja, ale wiele innych osób ma taki problem z bezradnością - skomentowała Anna Czerewacka.

By na bezradność znaleźć sposób, znajoma Małgorzaty założyła zbiórkę pieniędzy dla jej rodziny - na przyszłość, która będzie już bez niej.

- Ten człowiek jakoś wyszedł ze społeczeństwa. Był produktem tego społeczeństwa, więc to społeczeństwo może też trochę zadośćuczynić, oczywiście, w jakimś nikłym procencie, za to straszne wydarzenie - powiedziała Anna Czerewacka.