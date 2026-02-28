Logo strona główna
W Bolesławcu powstaje wielki schron szpitalny. Wojsko inwestuje w mobilny sprzęt medyczny

W Bolesławcu powstaje wielki schron szpitalny. Wojsko inwestuje w mobilny sprzęt medyczny
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Wojsko - w ramach programu "Szpital przyjazny wojsku" - inwestuje w sprzęt oraz infrastrukturę ponad stu szpitali. Oprócz wyposażenia potrzebne są procedury i gotowość do działania w sytuacjach zagrożenia wojną albo żywiołem. Obok Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu budowany jest gigantyczny schron szpitalny.
Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Szpital Wojsko Polskie obronność Ochrona zdrowia Medycyna Bolesławiec
Marek Nowicki
Marek Nowicki
Reporter medyczny "Faktów" TVN oraz komentator TVN24
