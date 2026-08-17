Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Jak być bezpiecznym w autokarze? "Każdy pasażer powinien być zapięty"

|
Wnętrze autokaru
Jak być bezpiecznym w autokarze? "Każdy pasażer powinien być zapięty"
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Fakty TVN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Najważniejsze decyzje w czasie jazdy podejmuje kierowca. Pasażerowie muszą zrobić tylko jedną rzecz, ale często najważniejszą: zapiąć pasy. Warto też wiedzieć, jak w razie wypadku opuścić autokar, jak awaryjnie otworzyć drzwi, a także to, gdzie są gaśnice.

Pielgrzymi z Podkarpacia, którzy w niedzielę ulegli wypadkowi na Węgrzech, podróżowali autokarem należącym do podkarpackiej firmy Michael. Właściciel firmy, Tadeusz Dykas, przekazał, że obaj kierowcy byli doświadczeni, pracowali u niego od kilku lat.

Na pokładzie, oprócz dwóch kierowców, było 57 pasażerów. W wypadku zginęło 12 z nich, a dziesięciu kolejnych zostało poważnie rannych. Kierowcy przeżyli.

Najważniejszą rolę pełni kierowca

Autokar firmy Michael był klasycznym trzyosiowym autobusem mierzącym około 17 metrów. Poprosiliśmy Kamila Winnickiego, dyspozytora innej firmy transportowej, żeby pokazał, jak wyglądają środki bezpieczeństwa w takim pojeździe.

System pokładowy kontroluje czas pracy. - Każdy kierowca ma swoją kartę kierowcy, którą wkłada w to urządzenie: tu jest slot na jednego kierowcę, tu na drugiego. Do 4,5 godziny kierowca może jechać bez przerwy. Potem muszą się zatrzymać i te karty przełożyć - przybliżył Kamil Winnicki, dyspozytor Raf Trans.

Dwóch kierowców, zmieniając się, może w sumie jechać 21 godzin. Potem obowiązuje ich przerwa na nocleg. W bezpiecznej jeździe pomagają też: kontrola trakcji, tempomat adaptacyjny i - w tych nowszych modelach - czujnik zmęczenia kierowcy.

Każdy pasażer musi mieć zapięte pasy

We wszystkich autobusach, przy wszystkich siedzeniach, są zainstalowane obowiązkowo pasy bezpieczeństwa. W pojeździe, który nam pokazywał Kamil Winnicki, trzypunktowe pasy są tylko przy siedzeniach z przodu, pozostałe są dwupunktowe. - Każdy pasażer powinien być zapięty - podkreślił.

Nie trzeba oglądać zdjęć z wypadku na Węgrzech, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by pasażerowie autobusów korzystali z pasów. Niestety - różnie z tym bywa.

- W ubiegłym tygodniu i w poprzednim tygodniu byłem na kilku jednodniowych wycieczkach autokarowych. Fakt, że nie w Polsce, tylko za granicą. Jedyne osoby, które miały zapięte pasy w autokarze, to byłem ja, moja żona i nasza wnuczka. Wszyscy pozostali patrzyli na nas ze zdziwieniem, że jedziemy zapięci w pasy - opowiedział Wojciech Pasieczny, były policjant i biegły sądowy ds. rekonstrukcji wypadków drogowych.

Pasy bezpieczeństwa w autokarze
Pasy bezpieczeństwa w autokarze
Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Zapięcie pasów należy do obowiązków pasażerów, co powinno być wyegzekwowane przez kierowcę.

- Kierowca odpowiada za pasażerów, więc naprawdę kierowca może nie ruszyć, może nie podjąć pracy w momencie, kiedy pasażerowie nie mają zapiętych pasów - skomentowała Joanna Madej, pilotka rajdowa.

Warto wiedzieć, jak opuścić autokar

Ze zdjęć z miejsca wypadku na Węgrzech jasno wynika, że bardzo przydatne w akcji ratunkowej okazały się awaryjne wyjścia bezpieczeństwa znajdujące się w dachu, bo tak się złożyło, że autobus przewrócił się na tę stronę, gdzie znajdują się drzwi.

W momencie wypadku taki pojazd należy opuścić wszelkimi możliwymi sposobami: przez okna w dachu lub jakiekolwiek inne okno po zbiciu szyby. Warto też wiedzieć, że każdy autobus turystyczny ma awaryjne otwieranie drzwi (żółto-czerwone pokrętło). - Wystarczy przekręcić i drzwi się zwalniają, wystarczy je odepchnąć i można opuścić pojazd - wytłumaczył Kamil Winnicki.

Awaryjne otwieranie drzwi w autokarze
Awaryjne otwieranie drzwi w autokarze
Źródło zdjęcia: Fakty TVN

Do tego w autokarze powinny być apteczka i co najmniej dwie gaśnice: przy kierowcy oraz w tylnych schodach wejściowych. Po tragedii na Węgrzech minister infrastruktury zapowiedział wzmożone kontrole firm przewozowych i autokarów.

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Faktów"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Fakty TVN
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
Rozmowy na szczycie
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
ruch drogowyKomunikacja
Marek Nowicki
Marek Nowicki
Reporter medyczny "Faktów" TVN oraz komentator TVN24
Czytaj także:
imageTitle
Multimilioner na rowerze. Rekordowy finansowo rok Pogaczara
EUROSPORT
Ulewy przyniesione przez huragan Lala znacznie podniosły poziom rzek na Hawajach
Uszkodzone domy, zniszczone drogi. "To prawdziwa katastrofa"
METEO
Zaatakowany magazyn Wildberries w obwodzie moskiewskim (16.08)
Setki dronów poleciały w obie strony. Pod Moskwą wielki słup dymu
Świat
imageTitle
Nie tylko Świątek. O której godzinie dzisiaj mecze Chwalińskiej i Fręch?
EUROSPORT
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek autokaru na Węgrzech. Zidentyfikowano siedem ofiar
Rzeszów
imageTitle
Faworytka najadła się strachu. Awansowała po obronie siedmiu meczboli
EUROSPORT
Nastolatki z Radzymina zostały zgwałcone i zabite
Przełom po 26 latach. Akt oskarżenia za zabójstwo Anny i Marty
Radzymin
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2681379543
Petru krytykuje obniżkę cen paliw: najwięcej skorzystają najbogatsi
BIZNES
imageTitle
Zespół Polaków lepszy od PSG w meczu o tytuł
EUROSPORT
Andrzej Morozowski
Mało znana pasja Morozowskiego. "Dostałem taki telefon..."
Polska
17 0730 jnj cln-0007
Będzie nowa partia? "We wrześniu rozpoczynam tour po Polsce"
Polska
Ulewa, deszcz
Załamanie pogody. Tu będzie padać najmocniej
METEO
imageTitle
Zwycięska seria Chicago Fire trwa. Lewandowski zmieniony
EUROSPORT
GettyImages-2290303573
Huragan uderzył w raj dla turystów. Ostrzeżenia nadal obowiązują
BIZNES
Hayden Panettiere
Zmarła aktorka znana z popularnych seriali. Miała 36 lat
Kultura i styl
imageTitle
Kres coraz bliżej. Cristiano Ronaldo zasugerował, kiedy skończy karierę
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: Korea Północna nie stanowi zagrożenia i okazuje szacunek
Świat
Ulewa, burza
Burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW
METEO
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Paliwo tańsze nawet o złotówkę. Tyle zapłacimy w poniedziałek za tankowanie
BIZNES
imageTitle
Tabela medalowa lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Które miejsce zajęła Polska?
EUROSPORT
imageTitle
Dorosła do sukcesów, ma upragniony medal. "Nie wątpiłam w siebie"
EUROSPORT
Todd Blanche
Niezależność od Trumpa? Nowy prokurator generalny: nie obiecuję
Świat
Karol Nawrocki Wybory Prezydenta RP 2025 - kampania przed II turą
Tomczyk: wtedy Nawrocki zachował się jak zwykły damski bokser
Fakty po Faktach
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Najważniejsze informacje o wypadku. Podsumowujemy
Polska
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
najważniejsze informacje
imageTitle
Bez wicemistrzyni Europy ani rusz. Niepowodzenie kobiecej sztafety
EUROSPORT
GettyImages-2290237028
Kolejny polski medal na mistrzostwach Europy
EUROSPORT
imageTitle
Świątek świetnie zna kolejną rywalkę. Kiedy jej mecz w 3. rundzie w Cincinnati?
EUROSPORT
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Pierwsze ofiary zidentyfikowane
Polska
W akcji biorą udział psy tropiące
Kobieta postrzelona w Swarzędzu. 51-latek zatrzymany
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica