Po pierwsze: nie podróżować na Bliski Wschód ani przez Bliski Wschód. Po drugie: osoby, które już są na Bliskim Wschodzie, mają się stosować do poleceń lokalnych służb bezpieczeństwa. I po trzecie: polskie władze zalecają monitorowanie komunikatów polskich placówek.

Niedawno Radosław Sikorski zakończył rozmowę z szefem polskiej placówki w Teheranie. W Iranie przebywa kilka osób z polskim obywatelstwem. Sikorski nazywa sytuację piekielnie skomplikowaną i dramatyczną.

Odwoływane loty

Przestrzeń powietrzna jest zamknięta nad Izraelem, Iranem, Irakiem, Bahrajnem, Kuwejtem, Jordanią, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Nie tylko nie da się dolecieć do tych krajów, nie da się z nich także wylecieć. Ponadto europejskie linie lotnicze odwołują loty do innych krajów w regionie Bliskiego Wschodu, na przykład Syrii.

- Na tę chwilę nie ma informacji o tym, żeby ktoś z polskich obywateli ucierpiał, natomiast, oczywiście, na bieżąco monitorujemy sytuację i cały czas powtarzamy apel, żeby powstrzymać się z wyjazdami na Bliski Wschód i o opuszczenie Iranu jak najszybciej, jak to jest możliwe - oświadczył Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu.

Aby opuścić kraj z zamkniętą przestrzenią powietrzną, należy skorzystać z drogi lądowej. W ubiegłym roku - w czerwcu, po poprzednim ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - polska ambasada w Tel Awiwie ewakuowała drogą lądową kilkudziesięciu Polaków. Na razie MSZ monitoruje sytuację.

